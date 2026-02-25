Ричмонд
Совершенно новый подход: как работает аэромобильный дивизионный медотряд на СВО

Аэромобильный дивизионный медотряд стоит на страже жизней бойцов спецоперации, сопровождая солдат от первых минут после ранения до окончательного восстановления.

39-й отдельный гвардейский медицинский ордена Пирогова отряд (аэромобильный), входящий в состав 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, — неотъемлемая часть медицинского обеспечения войск в зоне специальной военной операции. Здесь развернут расширенный коечный фонд, работают несколько операционных и отделение реанимации, применяются современные диагностические комплексы. Формально это медотряд дивизионного звена. На практике — уникальное для армии подразделение. Командует им гвардии подполковник медицинской службы Юрий Бровко.

— Это первое в истории армии — от дореволюционного периода до сегодняшнего дня — медицинское подразделение, которому присвоено почетное наименование гвардейского, — подчеркивает подполковник Юрий Бровко. — И первое среди медподразделений ВДВ, которому было вручено Георгиевское знамя.

Особый статус подтвержден и государственной наградой. Медотряд удостоен ордена Пирогова — по сути, это единственный батальонного уровня отряд в войсках, который имеет такую награду.

Параллельно с боевой деятельностью развивается и научное направление. Медики отряда уже получили несколько патентов, подготовили и опубликовали десятки научных работ.

Главная особенность 39-го медицинского отряда — сочетание относительно небольшого штата с объемом работы, который сопоставим с крупными тыловыми учреждениями.

Штатная коечная мощность медотряда — чуть более сотни мест. Реально развернуты уже несколько сотен коек, в том числе отдельный блок реанимации с несколькими десятками мест интенсивной терапии. По объему и качеству помощи отряд выполняет роль военно-полевого хирургического госпиталя со специализированной помощью.

В перечень возможностей входят операции травматологической, абдоминальной, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, урологической, офтальмологической, челюстно-лицевой, нейрохирургической боевой патологии. В отряде оборудована собственная лаборатория, функционирует отделение реанимации, есть возможность проведения гемодиализа для тяжелых пациентов.

Отдельная гордость медиков — передвижной компьютерный томограф. Это один из первых подобных комплексов в войсках, позволяющий проводить сложную диагностику непосредственно в зоне ответственности отряда, не перегружая тыловые центры.

— У нас есть возможность выполнять и сосудистые вмешательства, — отмечает начальник отряда. — По ряду направлений это эксклюзивные операции, которые в системе военного здравоохранения пока практически нигде больше не выполняются силами штатных военнослужащих.

Работу медотряда в зоне боевых действий подполковник Бровко описывает прежде всего через время и маршрутизацию. Сначала военнослужащий получает необходимый минимум помощи — остановка кровотечения, поддержание дыхания, обезболивание. Далее пациента доставляют в пункты стабилизации, развернутые силами медслужб воинских частей воздушно-десантного соединения. После раненый попадает в руки подвижной медицинской группы отряда, в их арсенале есть своя лаборатория, рентген, запасы крови и кислорода, УЗИ, врачи: хирурги, травматологи и анестезиологи. Затем пациента доставляют в медотряд, где этот минимум превращается в полноценный комплекс диагностики и лечения.

— Человек при соответствующих медицинских показаниях получает ультразвуковую, рентгенологическую, лабораторную диагностику, компьютерную томографию — все, что необходимо, — говорит начальник отряда. — За счет этого достигается самое главное — выживаемость.

Подобная организация работы позволяет заметно разгрузить тыловые госпитали: уже на уровне дивизионного медотряда решается значительная часть задач, которые раньше автоматически относили к компетенции крупных окружных медицинских центров.

КСТАТИ.

Первые медицинские отряды начали появляться в России в ходе Русско-японской войны. Первым стал санитарный отряд, сформированный Дамским лазаретным комитетом Красного Креста Санкт-Петербурга. И хотя он был собран на базе гражданского медицинского учреждения, задачей врачей было обеспечение действующей армии.