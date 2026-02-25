Совершенно новый подход: как работает аэромобильный дивизионный медотряд на СВО

Работу медотряда в зоне боевых действий подполковник Бровко описывает прежде всего через время и маршрутизацию. Сначала военнослужащий получает необходимый минимум помощи — остановка кровотечения, поддержание дыхания, обезболивание. Далее пациента доставляют в пункты стабилизации, развернутые силами медслужб воинских частей воздушно-десантного соединения. После раненый попадает в руки подвижной медицинской группы отряда, в их арсенале есть своя лаборатория, рентген, запасы крови и кислорода, УЗИ, врачи: хирурги, травматологи и анестезиологи. Затем пациента доставляют в медотряд, где этот минимум превращается в полноценный комплекс диагностики и лечения.