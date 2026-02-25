Ричмонд
Axios: Трамп и Зеленский поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в X.

Примерно через полчаса после поста журналиста советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что президенты уже провели переговоры. О деталях разговора пока ничего не сообщается.

Незадолго до этого специальный посланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что в рамках переговоров по украинскому урегулированию обсуждается «много креативных идей». Ранее он отметил, что российская сторона на переговорах по Украине в Женеве показала «определенную умеренность и настоящую коммуникацию».

Также спецпосланник говорил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним. Он добавлял, что проведенные с российским лидером встречи оказались важными для понимания позиции Москвы.

Временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев заявил, что конфликт на Украине движется к завершению. Он отметил, что нынешняя американская администрация активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей.

