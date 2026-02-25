Ричмонд
Бразильский пилот «прописал» Исаакиевский собор среди пальм во Флориде из-за ошибки в анонсе гонки

Бразильский автогонщик Кайо Коллет стал героем обсуждений в соцсетях из-за необычной ошибки. В преддверии своей гонки он опубликовал в соцсети афишу, на которой изобразил пальмы и внезапно Исаакиевский собор.

Пользователи быстро поняли причину: гонка проходит во Флориде, в городе Сент-Питерсберг (St. Petersburg). Пилот просто перепутал названия и использовал символику российского Петербурга.

Ранее Life.ru рассказывал, как ИИ-бот, созданный сотрудником OpenAI для управления криптопортфелем, по ошибке перевёл случайному пользователю токены на сумму около $250 тысяч. Бот неправильно истолковал запрос о переводе 4 SOL и вместо этого отправил все свои токены LOBSTAR.

