Уволенного из таможни за профнепригодность петербуржца оштрафовали за экстремизм в интернете

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщине припомнили фото десятилетней давности: на снимке, сделанном в Индии, оказались ворота со свастикой. В Центре «Э» усмотрели в этом демонстрацию экстремистской символики и составили протокол. Сама россиянка объяснила, что в Индии свастика — традиционный символ удачи и благополучия, и она понятия не имела, что у себя на родине за это могут наказать.