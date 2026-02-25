Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уволенного из таможни за профнепригодность петербуржца оштрафовали за экстремизм в интернете

В Санкт-Петербурге суд привлёк к административной ответственности местного жителя за экстремистские высказывания в интернете. Решение вынес Смольнинский районный суд, сообщил Life.ru источник.

Источник: Life.ru

По нашим данным, мужчина 1974 года рождения публиковал в Сети материалы с поддержкой запрещённых организаций и призывами к насилию в отношении представителей власти, а также по национальному и религиозному признаку. Суд признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

К слову, ранее мужчина работал в таможне откуда был уволен за профнепригодность. Сейчас рассматривается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела и дальнейшем процессуальном статусе фигуранта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщине припомнили фото десятилетней давности: на снимке, сделанном в Индии, оказались ворота со свастикой. В Центре «Э» усмотрели в этом демонстрацию экстремистской символики и составили протокол. Сама россиянка объяснила, что в Индии свастика — традиционный символ удачи и благополучия, и она понятия не имела, что у себя на родине за это могут наказать.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.