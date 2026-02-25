Уволенного из таможни за профнепригодность петербуржца оштрафовали за экстремизм в интернете

По нашим данным, мужчина 1974 года рождения публиковал в Сети материалы с поддержкой запрещённых организаций и призывами к насилию в отношении представителей власти, а также по национальному и религиозному признаку. Суд признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.
К слову, ранее мужчина работал в таможне откуда был уволен за профнепригодность. Сейчас рассматривается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела и дальнейшем процессуальном статусе фигуранта.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщине припомнили фото десятилетней давности: на снимке, сделанном в Индии, оказались ворота со свастикой. В Центре «Э» усмотрели в этом демонстрацию экстремистской символики и составили протокол. Сама россиянка объяснила, что в Индии свастика — традиционный символ удачи и благополучия, и она понятия не имела, что у себя на родине за это могут наказать.
