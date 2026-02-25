Ричмонд
Сафонова включили в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Монако»

Встреча состоится на домашнем стадионе ПСЖ «Парк де Пренс».

Источник: Аргументы и факты

Российского вратаря ФК «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова включили в стартовый состав клуба на ответный стыковой матч за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов против «Монако», сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Сообщается, что встреча стартует в 23:00 мск на домашнем стадионе ПСЖ «Парк де Пренс». Сафонов выйдет на поле с первых минут.

Отметим, Сафонов также вышел в стартовом составе ПСЖ 17 февраля. Парижский клуб победил «Монако» со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монте-Карло.