Сафонова включили в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Монако»

Российского вратаря ФК «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова включили в стартовый состав клуба на ответный стыковой матч за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов против «Монако», сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.