Сафонова включили в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Монако»

Российского вратаря ФК «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова включили в стартовый состав клуба на ответный стыковой матч за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов против «Монако», сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
Сообщается, что встреча стартует в 23:00 мск на домашнем стадионе ПСЖ «Парк де Пренс». Сафонов выйдет на поле с первых минут.
Отметим, Сафонов также вышел в стартовом составе ПСЖ 17 февраля. Парижский клуб победил «Монако» со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монте-Карло.