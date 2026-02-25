Business insider: жители США стали перенимать китайский образ жизни

Некоторые жители США начали перенимать китайский образ жизни, который становится все более привлекательным для американцев, пишет Business insider.
По данным издания, некоторые американцы стали снимать видео, где они пьют горячую воду, практикуют китайскую систему упражнений цигун, сопровождая это традиционной музыкой страны. Также пользователи Сети начали выкладывать ролики, на которых они едят конджи или следуют китайским медицинским ритуалам.
По мнению экспертов, феномен свидетельствует о значительном изменении в восприятии Китая американской молодежью.
В частности, как отметила директор по исследованиям в консалтинговой компании Эллисон Мальмстен, этот тренд частично стал результатом «массового исхода пользователей TikTok на Xiaohongshu», когда TikTok хотели запретить в США. Тогда американская молодежь получила представление о повседневной жизни китайцев. Эксперт добавила, что сейчас китайская культура все чаще воспринимается «как нечто крутое».