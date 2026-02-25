Business insider: жители США стали перенимать китайский образ жизни

В частности, как отметила директор по исследованиям в консалтинговой компании Эллисон Мальмстен, этот тренд частично стал результатом «массового исхода пользователей TikTok на Xiaohongshu», когда TikTok хотели запретить в США. Тогда американская молодежь получила представление о повседневной жизни китайцев. Эксперт добавила, что сейчас китайская культура все чаще воспринимается «как нечто крутое».