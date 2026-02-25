Врач Чернова назвала ошибки при промывании носа солевым раствором

Самой распространенной ошибкой врач назвала приготовление раствора «на глаз». Слишком концентрированный состав способен вызвать химический ожог и отек, а слишком слабый нарушает защитную функцию носа. Еще одна проблема — нестерильность домашнего раствора, особенно при использовании водопроводной воды, содержащей микроорганизмы. Чернова предупредила, что вода из открытых источников может быть заражена редкими амебами, поражающими носовые пазухи и мозг.