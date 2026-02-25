Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернова назвала ошибки при промывании носа солевым раствором

Кандидат медицинских наук Ольга Чернова заявила, что слишком концентрированный солевой раствор может привести к химическому ожогу.

Источник: Аргументы и факты

Бесконтрольное промывание носа солевым раствором при простуде может привести к серьезным осложнениям, включая ожог слизистой и развитие отита. Об этом «Ленте.ру» рассказала оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова.

Самой распространенной ошибкой врач назвала приготовление раствора «на глаз». Слишком концентрированный состав способен вызвать химический ожог и отек, а слишком слабый нарушает защитную функцию носа. Еще одна проблема — нестерильность домашнего раствора, особенно при использовании водопроводной воды, содержащей микроорганизмы. Чернова предупредила, что вода из открытых источников может быть заражена редкими амебами, поражающими носовые пазухи и мозг.

Кроме того, многие промывают нос под большим напором с помощью спринцовок или шприцев, что приводит к попаданию раствора с бактериями в евстахиеву трубу и развитию отита. Агрессивное промывание также повреждает реснитчатый эпителий, обеспечивающий естественное самоочищение носа, из-за чего орган теряет способность защищаться от инфекций.

Врач Вера Ларина заявила, что спрей для носа может вызвать «синдром рикошета».