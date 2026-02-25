Врач Чернова назвала ошибки при промывании носа солевым раствором

Бесконтрольное промывание носа солевым раствором при простуде может привести к серьезным осложнениям, включая ожог слизистой и развитие отита. Об этом «Ленте.ру» рассказала оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова.
Самой распространенной ошибкой врач назвала приготовление раствора «на глаз». Слишком концентрированный состав способен вызвать химический ожог и отек, а слишком слабый нарушает защитную функцию носа. Еще одна проблема — нестерильность домашнего раствора, особенно при использовании водопроводной воды, содержащей микроорганизмы. Чернова предупредила, что вода из открытых источников может быть заражена редкими амебами, поражающими носовые пазухи и мозг.
Кроме того, многие промывают нос под большим напором с помощью спринцовок или шприцев, что приводит к попаданию раствора с бактериями в евстахиеву трубу и развитию отита. Агрессивное промывание также повреждает реснитчатый эпителий, обеспечивающий естественное самоочищение носа, из-за чего орган теряет способность защищаться от инфекций.
Врач Вера Ларина заявила, что спрей для носа может вызвать «синдром рикошета».