Нутрициолог Дивинская рассказала, от каких опасных болезней защищает кофе

Умеренное потребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и диабета второго типа, однако злоупотребление напитком грозит бессонницей и тахикардией. Об этом NEWS.ru рассказала биохимик и доказательный нутрициолог Анна Дивинская.
По словам эксперта, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы мозга, снижая усталость и повышая концентрацию, а антиоксиданты в составе напитка уменьшают воспалительные маркеры. Регулярное употребление кофе также связывают с профилактикой некоторых заболеваний печени.
Дивинская предупредила, что кофе противопоказан при тяжелой гипертонии, тахиаритмии, язвенной болезни в стадии обострения и тревожных расстройствах. Беременным женщинам не следует превышать дозу в 200 миллиграммов кофеина в сутки из-за риска замедления роста плода.
Здоровому взрослому человеку безопасно выпивать до двух-трех чашек в день, что соответствует 400 миллиграммам кофеина. Превышение нормы ведет к хронической бессоннице, зависимости, повышению давления и выведению кальция из организма, что требует особого внимания при склонности к остеопорозу, заключила нутрициолог.
