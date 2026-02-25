Нутрициолог Дивинская рассказала, от каких опасных болезней защищает кофе

Здоровому взрослому человеку безопасно выпивать до двух-трех чашек в день, что соответствует 400 миллиграммам кофеина. Превышение нормы ведет к хронической бессоннице, зависимости, повышению давления и выведению кальция из организма, что требует особого внимания при склонности к остеопорозу, заключила нутрициолог.