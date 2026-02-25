В Думу внесли проект обращения к ООН и ЕС из-за планов передачи Киеву ядерного оружия

Комитет Государственной думы по международным делам внес в парламент проект обращения к Франции, Великобритании, Европарламенту и Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с планами Парижа и Лондона по поставкам Украине ядерного оружия. Об этом в среду, 25 февраля, заявил глава думского комитета Леонид Слуцкий.
— Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву, — рассказал парламентарий.
Он добавил, что депутаты планируют призвать французских и британских коллег безотлагательно провести независимое расследование возможного «ядерного сговора» в парижском и лондонском истеблишменте, передает РИА Новости.
24 февраля представители Службы внешней разведки сообщили, что Франция и Великобритания намерены вооружить Украину ядерной бомбой, замаскировав передачу этого оружия под разработку специалистов страны. Позднее представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера опроверг эту информацию.