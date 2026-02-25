В Думу внесли проект обращения к ООН и ЕС из-за планов передачи Киеву ядерного оружия

Комитет Государственной думы по международным делам внес в парламент проект обращения к Франции, Великобритании, Европарламенту и Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с планами Парижа и Лондона по поставкам Украине ядерного оружия. Об этом в среду, 25 февраля, заявил глава думского комитета Леонид Слуцкий.