На Ставрополье акушерку осудили за смерть младенца, его мать уже не сможет родить

Родители погибшего мальчика пытались взыскать с врача компенсацию морального вреда — пять миллионов рублей. Суд им отказал. Позже они добились выплаты 3,5 миллиона рублей морального вреда и 950 тысяч рублей компенсации за услуги суррогатного материнства, но эти средства взыскали с больницы, а не с акушера-гинеколога. Попытка получить деньги напрямую с осужденной в феврале 2025 года успеха не имела — суд счел иск повторным. Сама медик пыталась обжаловать приговор, но вышестоящие инстанции оставили его в силе.