На Ставрополье акушерку осудили за смерть младенца, его мать уже не сможет родить

На Ставрополье акушера-гинеколога осудили за гибель новорожденного и лишение его матери возможности снова иметь детей. Об этом пишут наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Трагедия произошла в ноябре 2018 года в родильном отделении Железноводска. Молодая женщина поступила в больницу на 38-й неделе беременности с первыми родами. Принявшая ее врач, как выяснило следствие, не захотела задерживаться на работе и назначила препараты для стимуляции родов без достаточных показаний, не поставив пациентку в известность.
После того как у роженицы началось сильное кровотечение, потребовалось экстренное кесарево сечение. Ребенок родился в состоянии тяжелой гипоксии, его подключили к аппарату ИВЛ. Из-за разрыва матки, вызванного действием препаратов, Алене пришлось удалить орган — она навсегда лишилась способности иметь детей. Мальчик, несмотря на усилия врачей, скончался в конце того же года.
На суде выяснилось, что после операции акушерка изменила медицинские документы, убрав из них сведения о примененных лекарствах. В январе 2024 года суд признал Кристину виновной по статьям о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорил к двум годам ограничения свободы. Однако из-за истечения срока давности она была тут же освобождена.
Родители погибшего мальчика пытались взыскать с врача компенсацию морального вреда — пять миллионов рублей. Суд им отказал. Позже они добились выплаты 3,5 миллиона рублей морального вреда и 950 тысяч рублей компенсации за услуги суррогатного материнства, но эти средства взыскали с больницы, а не с акушера-гинеколога. Попытка получить деньги напрямую с осужденной в феврале 2025 года успеха не имела — суд счел иск повторным. Сама медик пыталась обжаловать приговор, но вышестоящие инстанции оставили его в силе.
