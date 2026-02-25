В Беларуси вводят минимальный порог для уплаты одного из налогов — кого коснется, пояснили в Министерстве финансов страны.
Правила уплаты налога меняются для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), так называемых самозанятых. Новшество начнет действовать с 1 июля 2026 года. С этой даты сумма налога за месяц составит не меньше 45 рублей. Раньше налог просто рассчитывался как 10% от выручки, но теперь, если начисленная сумма окажется ниже лимита, ее «дотянут» до минималки.
Например: при заработке в 100 рублей в месяц по ставке 10% налог составил бы 10 рублей. Однако по новым правилам в любом случае придется заплатить 45 рублей. Такие меры приняты для того, чтобы все самозанятые более справедливо участвовали в формировании государственных расходов.
Власти также ужесточают платежную дисциплину. Если не оплатить налог вовремя три раза подряд, право работать на НПД будет аннулировано, а вернуться на этот налоговый режим можно будет не раньше чем через полгода. Напомним, что вносить платеж нужно ежемесячно, не позднее 22-го числа.
Изменения коснулись и индивидуальных предпринимателей, которые платят единый налог. Если их выручка превысит сумму единого налога в 40 раз, им придется доплатить еще 6% с суммы этого превышения.
