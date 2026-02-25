В Беларуси вводят минимальный порог для уплаты одного из налогов — кого коснется

Правила уплаты налога меняются для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), так называемых самозанятых. Новшество начнет действовать с 1 июля 2026 года. С этой даты сумма налога за месяц составит не меньше 45 рублей. Раньше налог просто рассчитывался как 10% от выручки, но теперь, если начисленная сумма окажется ниже лимита, ее «дотянут» до минималки.