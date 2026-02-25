Футболист ЦСКА Агапов изложил свою версию задержания в Уфе

Футболист ЦСКА Илья Агапов прокомментировал сообщения о своем задержании в Уфе и изложил собственную версию произошедшего.
По словам спортсмена, он утром направлялся на медицинский осмотр, однако вызванное такси не приехало, и он решил пройтись пешком два квартала. По пути, как утверждает Агапов, он замерз и зашел погреться в здание общежития.
«Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку…», — приводит слова игрока журналист Сергей Ильев. По версии футболиста, консьерж приняла его за «бомжа или наркомана».
Ильев сообщил, что Агапов провел в отделении полиции сутки, после чего был отпущен.
Ранее сообщалось, что выступающий за «Уфу» на правах аренды футболист ЦСКА якобы проник в здание детской музыкальной школы в нетрезвом виде. В клубе «Уфа» заявили, что проводят проверку обстоятельств инцидента.
Илья Агапов — российский защитник, родился в 2001 году. Является воспитанником футбольной школы «Чертаново». В 2023 году перешел в московский ЦСКА, с которым заключил долгосрочный контракт. Выступает на позиции центрального защитника, также может играть на левом фланге обороны. В сезоне 2024/25 отправился в аренду в «Уфу» для получения игровой практики.