Футболист ЦСКА Агапов изложил свою версию задержания в Уфе

Илья Агапов — российский защитник, родился в 2001 году. Является воспитанником футбольной школы «Чертаново». В 2023 году перешел в московский ЦСКА, с которым заключил долгосрочный контракт. Выступает на позиции центрального защитника, также может играть на левом фланге обороны. В сезоне 2024/25 отправился в аренду в «Уфу» для получения игровой практики.