Футболист ЦСКА Агапов изложил свою версию задержания в Уфе

Футболист ЦСКА Илья Агапов рассказал свою версию инцидента в Уфе после сообщений о задержании.

Футболист ЦСКА Илья Агапов прокомментировал сообщения о своем задержании в Уфе и изложил собственную версию произошедшего.

По словам спортсмена, он утром направлялся на медицинский осмотр, однако вызванное такси не приехало, и он решил пройтись пешком два квартала. По пути, как утверждает Агапов, он замерз и зашел погреться в здание общежития.

«Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку…», — приводит слова игрока журналист Сергей Ильев. По версии футболиста, консьерж приняла его за «бомжа или наркомана».

Ильев сообщил, что Агапов провел в отделении полиции сутки, после чего был отпущен.

Ранее сообщалось, что выступающий за «Уфу» на правах аренды футболист ЦСКА якобы проник в здание детской музыкальной школы в нетрезвом виде. В клубе «Уфа» заявили, что проводят проверку обстоятельств инцидента.

Илья Агапов — российский защитник, родился в 2001 году. Является воспитанником футбольной школы «Чертаново». В 2023 году перешел в московский ЦСКА, с которым заключил долгосрочный контракт. Выступает на позиции центрального защитника, также может играть на левом фланге обороны. В сезоне 2024/25 отправился в аренду в «Уфу» для получения игровой практики.