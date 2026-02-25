Ричмонд
CNN: Сотни важных документов не нашли в материалах дела Эпштейна

В опубликованных Минюстом США материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна отсутствует около сотни важных документов, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 25 февраля, заявили журналисты телеканала CNN.

В ходе расследования они выяснили, что в опубликованных американских ведомством материалах дела нет свыше 90 интервью, в том числе трех видеозаписей с участием женщины, которая утверждала, что испытала сексуальные злоупотребления со стороны Эпштейна с 13 лет, и обвиняла Трампа в сексуальных домогательствах.

— У нас есть свидетель, который выдвинул серьезные обвинения против президента. Но есть ряд документов и, судя по всему, возможных интервью, которые ФБР провело с этим свидетелем, но которые на самом деле отсутствуют и к которым у нас нет доступа, — высказался член Палаты представителей от Демократической партии США Роберт Гарсия в беседе с телеканалом.

23 февраля СМИ сообщили, что Джеффри Эпштейн скрывал фотографии и компьютеры от правоохранительных органов на шести складах, которые находились на территории США. По данным журналистов, нанятые финансистом частные детективы перевезли компьютеры в хранилище и арендовали для него секретное помещение в Нью-Йорке.

