CNN: Сотни важных документов не нашли в материалах дела Эпштейна

— У нас есть свидетель, который выдвинул серьезные обвинения против президента. Но есть ряд документов и, судя по всему, возможных интервью, которые ФБР провело с этим свидетелем, но которые на самом деле отсутствуют и к которым у нас нет доступа, — высказался член Палаты представителей от Демократической партии США Роберт Гарсия в беседе с телеканалом.