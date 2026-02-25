Кормят красной рыбой и дарят игрушки: как заботятся о белых медведях в Московском зоопарке

27 февраля — Международный день белого медведя. Эту дату ввели, чтобы привлечь внимание к проблеме сокращения площади морского льда, что напрямую влияет на популяцию этих животных. «Вечерняя Москва» навестила их в Московском зоопарке.
Мы пришли к вольерам с мишками в будний день рано утром. Нас встретила самка — красавица Айка. Она с радостью принялась искать мясо, которое подготовили для нее заботливые сотрудники.
— Айка родилась в зоопарке Ростова-на-Дону в 2020 году. Ей всего пять лет. Примерно три года назад она переехала к нам в зоопарк, — говорит начальник отдела хищных животных Московского зоопарка Иван Пажитнов.
Она очень игривая, любит исследовать все новое, а иногда прыгает на льдину и смотрит на посетителей.
— Белые медведи, как дети, могут быстро устать от игрушек, если их все выставить сразу. Поэтому некоторые мы прячем, а потом снова им отдаем, чтобы животные не потеряли интерес, — отмечает Пажитнов.
В другом вольере безмятежно плавает в воде самец Терпей. В отличие от Айки он родился в природе.
— Он уже немолод, 23 года. У него немного грустная история. Его маленьким нашли в Якутии, он отбился от матери, и было принято решение изымать его из дикой природы, иначе он бы просто не выжил. Так получилось, что за свою жизнь он побывал в трех зоопарках, пока не оказался в нашем навсегда, так как наши киперы могут обеспечить благополучие пожилых животных, — рассказывает Иван Пажитнов.
Начальник отдела хищных животных отмечает, что в таком возрасте соединять двух медведей достаточно опасно. Айка и Терпей не общались с противоположным полом.
— Если бы самка была чуть постарше, тогда их можно было бы познакомить. Она чувствует Терпея и иногда пытается «пролезть» к нему в вольер, — отметил Иван. Обслуживание таких животных подразумевает соблюдение техники безопасности. Убирать вольер сотрудники выходят только тогда, когда зверь закрыт в другом помещении. Все-таки хищное животное нельзя заставить идти в вольер против его воли. Когда мишка нагулялся, он сам заходит в вольер, а сотрудники закрывают дверь и выходят убирать.
— Рацион у Айки и Терпея достаточно разнообразный. Мишек кормят красной рыбой, говядиной, крольчатиной, индейкой, — делится Пажитнов.
Зимой воду в вольере подогревают, чтобы она не замерзала, а летом работает снежная пушка, создавая комфортную температуру.
Важным достижением в заботе о белых медведях Пажитнов считает то, что несколько лет назад ветеринарам удалось впервые взять у них кровь без анестезии.
— Айка сама спокойно подала лапу зоологам и позволила провести процедуру, при этом не испытав стресса. Такие манипуляции помогают вовремя выявить проблемы со здоровьем, если они имеются, — поделился Иван Пажитнов.
Увидеть медведей в зоопарке можно в любой день. Кроме того, ежедневно, в 15:00, проводят показательное кормление. В воду запускают карпа, и посетители могут увидеть, как охотится белый медведь.
ПОВАДКИ.
Белые медведи обладают уникальными способностями: на суше могут развивать скорость до 40 километров в час, а в воде — до 6,5 километра в час. У медведей чуткое обоняние и слух. Излюбленную добычу — кольчатую нерпу — они могут учуять за 800 метров. Российскую Арктику и соседние районы населяют три субпопуляции, каждая из них имеет свой природоохранный статус в Красной книге.