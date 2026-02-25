Кормят красной рыбой и дарят игрушки: как заботятся о белых медведях в Московском зоопарке

— Он уже немолод, 23 года. У него немного грустная история. Его маленьким нашли в Якутии, он отбился от матери, и было принято решение изымать его из дикой природы, иначе он бы просто не выжил. Так получилось, что за свою жизнь он побывал в трех зоопарках, пока не оказался в нашем навсегда, так как наши киперы могут обеспечить благополучие пожилых животных, — рассказывает Иван Пажитнов.