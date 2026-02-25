В СПЧ призвали проверить слова писателя Довлатова о 4 млн доносов при Сталине

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проверить фразу писателя Сергея Довлатова о 4 млн доносов во времена сталинских репрессий. Об этом он заявил на научном совете Российского военно-исторического общества (РВИО), посвященном докладу «О культе личности и его последствиях». Его слова передает издание РБК.
«Если были доносы — кто их писал? Миллионы граждан, или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что это политически очень сильная фраза», — сказал глава СПЧ.
По его словам, это выражение говорит о том, что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому большому террору.
Как писал сайт KP.RU, 14 февраля 1956 года в Москве на ХХ съезде КПСС первый секретарь ЦК Никита Хрущев зачитал доклад «О культе личности и его последствиях». Лидер СССР на глазах 1430 делегатов съезда «взорвал» образ великого Сталина — кумира страны, победителя в войне с фашизмом, наследника Ленина, рядом с которым тогда лежал в Мавзолее.