«Все выглядит не так»: Юрий Лоза раскритиковал современные географические карты

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные географические карты могут неточно отражать реальное положение вещей. Он предположил, что расположение материков отличается от общепринятых представлений.
По словам артиста, общая картина мира и география могут претерпеть изменения, и выяснится, что материки расположены под иными углами, нежели утверждается в учебниках. Он также допустил, что объекты, которые на картах обозначены как крупные проливы, могут оказаться реками, и наоборот.
— Возможно, все выглядит немножко не так, как нам показывают. Мы же не имеем возможности взглянуть со стороны. Маленькие фрагменты, из которых составлены вот эти новомодные карты, могут быть изготовлены именно под какую-то концепцию, — передает слова Лозы издание «Абзац».
До этого Лоза заявил, что вера людей в инопланетян является подменой веры в Бога. По словам музыканта, люди на протяжении многих лет смотрят передачи про экстрасенсов, несмотря на доказательства их отсутствия.
Люди, которые верят в разные теории о плоской Земле, обычно все факты подвергают сомнению, заявил космонавт-испытатель Олег Артемьев. Самые необычные теории о плоской Земле, а также мнение Юрия Лозы, который считает, что Земля не может быть круглой, — в материале «Вечерней Москвы».