Мэр Варшавы Тшасковский: в метро начали создавать склады на случай войны

«В варшавском метро, а точнее в технологических пустотах мы готовим склады для необходимого оборудования. Это термосы, фляги, спальные мешки, носилки, раскладные кровати. Мы также начали закупку электрогенераторов, так как они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи штук различного оборудования», — заявил мэр Варшавы в соцсети.