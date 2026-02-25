Ричмонд
Мэр Варшавы Тшасковский: в метро начали создавать склады на случай войны

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что в польском метро стали создавать материальные запасы на случай необходимости укрыть в нем большое количество людей.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что в метро столицы Польши стали создавать склады с запасами на случай начала войны.

По словам Рафала Тшасковского, в метро создают материальные запасы на случай необходимости укрыть в нем большое количество людей.

«В варшавском метро, а точнее в технологических пустотах мы готовим склады для необходимого оборудования. Это термосы, фляги, спальные мешки, носилки, раскладные кровати. Мы также начали закупку электрогенераторов, так как они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи штук различного оборудования», — заявил мэр Варшавы в соцсети.

По словам градоначальника, это только «начало закупок».

Ранее сообщалось, что Минобороны Польши разослало четыре миллиона экземпляров брошюры «Руководство по безопасности» по почтовым ящикам граждан.