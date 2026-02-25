Умер актер Владимир Довжик из «Бригады», «Интернов» и «Склифосовского»

Известный киноактер Владимир Довжик умер на 58-м году жизни. Об этом стало известно aif.ru.
Владимир Довжик известен по ролям юриста Саши Белого в культовом сериале «Бригада», нейрохирурга Юрия Шейнмана в проекте «Склифосовский», сотрудника детективного агентства Юандроса Хронова в «Балаболе». Также он снимался в проектах «След», «Интерны», «Оса», «Исцеление», «Московская борзая», «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» и многих других.
Последним фильмом с его участием стал детектив «Американец», выход которого запланирован на 2026 год.