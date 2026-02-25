Business Insider: Жители США стали перенимать китайский образ жизни

Жители США и других западных стран стали все больше перенимать китайский образ жизни, который заключается в зацикленности на ежедневных правилах. Для многих граждан Китая они являются такой же привычкой, как чистка зубов. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил портал Business Insider.