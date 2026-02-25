Жители США и других западных стран стали все больше перенимать китайский образ жизни, который заключается в зацикленности на ежедневных правилах. Для многих граждан Китая они являются такой же привычкой, как чистка зубов. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил портал Business Insider.
По данным журналистов, американцы стали следовать рекомендациям ни в коем случае не пить холодные напитки, не ходить по дому босиком и выполнять упражнения для долголетия.
Причиной таких перемен в поведении жителей США стал массовый переход на китайскую платформу социальных сетей RedNote. Там китайцы и американцы, ушедшие из TikTok из-за надвигавшегося в 2025 году запрета, учили друг друга китайскому и английскому языкам, обменивались рецептами и заметками о повседневной жизни в своих странах.
Также в 2025 году известные американские стримеры Даррен Уоткинс-младший, известный под псевдонимом IShowSpeed, и Хасан Пикер совершили турне по Китаю, познакомив своих зрителей с пейзажами страны, передает портал.
16 февраля СМИ сообщили, что Россия и Китай смогли создать единый фронт в ответ на попытку США изолировать Пекин от мировых финансовых рынков. Поводом для этого стал новый законопроект Вашингтона, согласно которому Китай должны были исключить из крупных международных организаций, включая G20, в случае если он предпримет агрессию в отношении Тайваня.