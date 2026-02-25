Ричмонд
Daily Mail: 20 верблюдов дисквалифицировали за ботокс на конкурсе красоты

В Омане дисквалифицировали верблюдов с конкурса красоты за косметические процедуры.

Источник: Комсомольская правда

Двадцать верблюдов были дисквалифицированы с конкурса красоты в Омане после обнаружения у них следов косметических процедур. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным организаторов, некоторые владельцы животных на соревнованиях попытались получить преимущество. Они прибегли к использованию запрещенных инъекций филлеров для увеличения губ верблюда. Также их уличили в использовании ботокса, чтобы изменить выражение морды, и силиконовых и восковых наполнителях для корректировки формы горба.

Ветеринары, участвовавшие в соревнованиях, заметили такие косметические изменения, после чего организаторы приняли решение дисквалифицировать 20 верблюдов.

Это не первый случай, когда верблюдов дисквалифицируют за использование ботокса и других процедур. В 2021 году более 40 верблюдов ждала такая участь на конкурсе красоты в Саудовской Аравии.

Ранее KP.RU писал, что власти Саудовской Аравии решили выдавать верблюдам официальные паспорта, чтобы лучше управлять популяцией этих животных и контролировать рынок.