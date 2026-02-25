DM: в Омане 20 верблюдов дисквалифицировали с конкурса красоты за ботокс

Издание добавляет, что это не первый случай дисквалификации за использование ботокса и других косметических процедур. В 2021 году более сорока верблюдиц были исключены с конкурса красоты в Саудовской Аравии, где заводчики кололи животным коллагеновые филлеры и гормоны для стимуляции роста мышц.