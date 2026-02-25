DM: в Омане 20 верблюдов дисквалифицировали с конкурса красоты за ботокс

В Омане двадцать верблюдиц были дисквалифицированы с конкурса красоты после того, как выяснилось, что животные подвергались косметическим процедурам, сообщает издание Daily Mail.
Газета отмечает, что конкурсы красоты среди верблюдов регулярно проводятся в странах Персидского залива. Эти мероприятия посвящены наследию бедуинов и включают соревнования тысяч верблюдов за призы стоимостью в миллионы долларов.
На соревнованиях, проходивших в столице Омана Маскате в начале этого года, многие заводчики пытались получить преимущество, используя запрещенные инъекции ботокса для увеличения губ верблюдов, миорелаксанты для смягчения морды и инъекции силиконового воска для увеличения горба.
«Первыми подобные косметические улучшения заметили ветеринарные эксперты, участвовавшие в соревнованиях, что вынудило организаторов дисквалифицировать двадцать участвовавших верблюдов», — отмечается в статье.
Издание добавляет, что это не первый случай дисквалификации за использование ботокса и других косметических процедур. В 2021 году более сорока верблюдиц были исключены с конкурса красоты в Саудовской Аравии, где заводчики кололи животным коллагеновые филлеры и гормоны для стимуляции роста мышц.
