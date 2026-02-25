Эксперт Каем: ИИ снижает порог входа для инвесторов в фармстартапы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Искусственный интеллект снижает издержки в разработке лекарств и частично в клинических исследованиях, что уменьшает порог входа для инвесторов в фармацевтические стартапы, такое мнение выразил член ученого совета Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Кирилл Каем в ходе сессии «ИИ в фарме и медицине как ключевые драйверы биоэкономики».
«Поскольку мы снижаем себестоимость первичного поиска и снижаем себестоимость первой, второй, третьей фазы частично при помощи искусственного интеллекта, это и позволяет нам говорить о том, что мы снижаем порог входа инвестора таким образом, и даже на ограниченном рынке становится проще работать», — сказал он.
Каем отметил, что — от drug discovery и докинга до клинических исследований и работы с real-world data. По его словам, в России сейчас есть две основные группы команд: занимающиеся drug discovery и клиническими исследованиями.
Он пояснил, что на этапе drug discovery ИИ уже применяется для определения мишеней, анализа биологических путей, скрининга существующих молекул, создания новых соединений и предсказания токсичности. Это позволяет сузить воронку отбора кандидатов и повысить эффективность ранних стадий разработки.
Каем также подчеркнул, что интерес инвесторов к фармацевтическим проектам определяется емкостью рынка и платежеспособным спросом в системе здравоохранения. При этом, по его словам, компаниям, создающим ИИ-инструменты для фармы, выход на рынок обеспечить проще, чем разработчикам самих лекарственных препаратов.
