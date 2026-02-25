ТАСС и главная газета Вьетнама договорились о расширении сотрудничества

Кондрашов, со своей стороны, высоко оценил инициативы «Нян зан» и выразил желание укреплять сотрудничество с газетой. Он сообщил, что в 2025 году ТАСС учредил международную ассоциацию по фактчекингу, направленную на выявление и противодействие недостоверной информации. «На сегодняшний день сеть объединяет свыше 100 экспертов из более 50 стран мира. ТАСС также разработал специализированный браузер с интеграцией технологий искусственного интеллекта для выявления фейковых новостей», — рассказал Кондрашов. «ТАСС приглашает газету “Нян зан” присоединиться к этой Ассоциации и использовать данный инструмент, что будет способствовать сохранению роли наших СМИ как ведущих надежных источников официальной информации для читателей», — заключил он.