ТАСС и главная газета Вьетнама договорились о расширении сотрудничества

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Агентство ТАСС и главная газета Вьетнама «Нян зан» договорились о расширении сотрудничества в цифровую эпоху. Об этом было заявлено в ходе прошедшей в Ханое встречи генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова с главным редактором «Нян зан», заместителем заведующего отделом по пропаганде и политическому воспитанию Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Ле Куок Минем.
Как отметил Ле Куок Минь, в условиях многочисленных вызовов для традиционной журналистики с 2021 года газета «Нян зан» начала реализовывать стратегию цифровой трансформации с целью поэтапно стать ведущим мультимедийным СМИ Вьетнама. Сквозным принципом цифровой трансформации издания является сочетание современных технологий с творческим подходом на основе использования богатого официального архивного фонда газеты. По словам руководителя издания, газета «Нян зан» заинтересована в обмене опытом с ТАСС, особенно в вопросах применения современных технологий в журналистике, что поможет обоим СМИ укрепить свою роль и положение ведущих источников информации для читателей своих стран.
Кондрашов, со своей стороны, высоко оценил инициативы «Нян зан» и выразил желание укреплять сотрудничество с газетой. Он сообщил, что в 2025 году ТАСС учредил международную ассоциацию по фактчекингу, направленную на выявление и противодействие недостоверной информации. «На сегодняшний день сеть объединяет свыше 100 экспертов из более 50 стран мира. ТАСС также разработал специализированный браузер с интеграцией технологий искусственного интеллекта для выявления фейковых новостей», — рассказал Кондрашов. «ТАСС приглашает газету “Нян зан” присоединиться к этой Ассоциации и использовать данный инструмент, что будет способствовать сохранению роли наших СМИ как ведущих надежных источников официальной информации для читателей», — заключил он.