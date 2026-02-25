Отец Еременко рассказал, что почему не состоялся переход игрока в «Оренбург»

Ранее «Оренбург» включил Еременко в состав на тренировочные сборы, однако потом изменил информацию, размещенную в Telegram-канале. Заместитель директора по коммерции и коммуникации «Оренбурга» Юрий Аракелян сообщил ТАСС, что клуб контактировал с футболистом, но договоренности о его участии в сборах на момент публикации состава не было.
«Разговоры с “Оренбургом” действительно были, но не сошлись. Хотя такой вариант был. Других предложений из России не было. Переход не состоялся из-за политики? Никаких проблем с этим не было. Сейчас Рома подписал контракт с клубом, за который играл в прошлом году», — сказал Алексей Еременко.
Еременко 38 лет, сейчас он является игроком финского «Гнистана». Ранее полузащитник выступал за ЦСКА, «Спартак», «Ростов», казанский «Рубин», в составе которого завоевал Кубок России и суперкубок страны. По ходу карьеры Еременко также представлял финские «Хонку», ХИФК и «Яро», итальянские «Сиену» и «Удинезе» и киевское «Динамо», с которым выиграл чемпионат Украины.
В 2016 году Еременко был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций на два года за нахождение в допинг-пробе следов кокаина. Футболист родился в Москве, но выступал за сборную Финляндии, за которую провел 73 матча и забил 6 мячей.