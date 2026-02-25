Пока готовят и убираются: почему кино и сериалы все чаще смотрят в фоновом режиме

Я вижу совершенно противоположную тенденцию — дело не в упрощении контента, а в усложнении жанра. Поскольку кино сейчас — это высокотехнологичный бизнес, это связано с удешевлением производства и усовершенствованием метода продажи. Что никак не исключает творческого подхода. С точки зрения истории культуры кино — очень молодое искусство. Фактически ему чуть более ста лет. Оно пока даже не успело нащупать свой язык, форму. Нам только кажется, что создано много всего. Но на самом деле какого жанра и поджанра ни коснись — везде еще поле непаханое. Хороших фэнтези — раз-два и обчелся. А классический детектив, например, пока считается мертвым жанром. Этому есть две причины. Если у тебя классический твист в сериале, когда концовка раскрывается в последних десяти минутах, это легко проспойлерить в интернете, и большая часть аудитории отвалится. Вторая — низкий интертеймент и медленное развитие действия, из-за чего трудно конкурировать в прокате. То, что мы видим сейчас — это как раз нащупывание формы, например микродрамы, рассчитанное на то, что мы будем смотреть их вертикально на экране смартфона. И нет, это ни в коем случае не смерть кино и его художественности. Такое ведь уже было — когда в домах стали появляться телевизоры, то точно так же говорили о смерти кино как большого искусства, о чрезмерной популяризации и примитивизации. Все это было в 1950-х годах. Но ведь это время, когда и создавалось великое советское кино. Трансляция по телевизору ничуть не мешала зрителям любить кино, а режиссерам — снимать шедевры. Что стало с кино через 60 лет, в 2010-х? Мы наблюдали, как на больших экранах прокат рвали нашпигованные графикой блокбастеры, а сериалы стали сниматься как художественное серьезное кино, их качество стало заметно выше. Ситкомы, драмы, мелодрамы оставались популярными, а жанры начали сливаться, делая сюжеты еще более интересными.