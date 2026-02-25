Премьера фильма «Малыш» прошла в кинотеатре «Октябрь» в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьера военной драмы «Малыш» режиссера Андрея Симонова прошла в столичном кинотеатре «Октябрь», передает корреспондент ТАСС. Картина выйдет в российский прокат 26 февраля и расскажет историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать.
«Я думал, как правильно сказать: “мы собрали лучших людей, чтобы снять этот фильм”, или “они собрались”. Мне кажется, что второе — более правильное: люди именно собрались, чтобы снять это кино, и это на самом деле чудо, что все получилось, и [мы сняли] именно этот состав людей. Спасибо всем, кто участвовал в этом кино, всем, кто помогал», — сказал режиссер, представляя картину.
Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин, который присутствовал на премьере, в беседе с журналистами на красной дорожке назвал фильм «Малыш» «удачным примером системного государственного подхода». «Идея родилась на площадке арт-кластера “Таврида” в Академии творческих индустрий “Меганом”, причем родилась на основе реальной истории человека, который являлся самым молодым ополченцем Донецкой Народной Республики в начале специальной военной операции. История получила развитие, поддержку государственных институтов, в частности, Фонда кино, и выходит на большие экраны. Как это уже было в истории нашей страны, на примере Великой Отечественной войны, тема специальной военной операции со временем будет становиться все более объемной, и интерес к ней со стороны творцов, со стороны различных направлений искусства будет только возрастать», — отметил замминистра.
На премьере сенатор от ДНР Александр Волошин зачитал приветственное обращение от главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. «Дорогие друзья, приветствую вас на премьере художественного фильма, который был снят на Донбасской земле. Уверен, он никого не оставит равнодушным, ведь его снимали там, где разворачиваются реальные события. Особенно важно, что в основе сюжета — история из жизни, поскольку такие проекты могут родиться только из судеб людей, прошедших через горнила войн», — говорится в сообщении.
На премьере присутствовал и исполнитель главной роли, актер Глеб Калюжный, которого отпустили из армии для посещения премьеры фильма. «Хотелось бы поблагодарить съемочную группу, потому что каждый из них — действительно герой, и вписался, как говорится, в авантюру. Хочется пожелать людям мирного неба над головой, хочется поблагодарить всех и пожелать вам приятного просмотра. Спасибо», — сказал актер со сцены кинотеатра, представляя фильм.
О фильме.
Главную роль в военной драме «Малыш» исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму. В широкий российский прокат кинолента выходит 26 февраля 2026 года. ТАСС- генеральный информационный партнер фильма «Малыш».