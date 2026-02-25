Премьера фильма «Малыш» прошла в кинотеатре «Октябрь» в Москве

«Я думал, как правильно сказать: “мы собрали лучших людей, чтобы снять этот фильм”, или “они собрались”. Мне кажется, что второе — более правильное: люди именно собрались, чтобы снять это кино, и это на самом деле чудо, что все получилось, и [мы сняли] именно этот состав людей. Спасибо всем, кто участвовал в этом кино, всем, кто помогал», — сказал режиссер, представляя картину.