Пропавшую в Смоленске школьницу ищут около 320 волонтеров

«Всего на сегодняшний день зарегистрировано около 320 человек. От отряда прибыли 5 координаторов, информационную поддержку ведут все инфорги, около 50 добровольцев выехали непосредственно на поиск. Мы задействовали максимум ресурсов, которые у нас есть», — говорится в сообщении.