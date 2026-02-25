Пропавшую в Смоленске школьницу ищут около 320 волонтеров

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число волонтеров поисково-спасательного отряда «Сальвар», занимающихся поиском пропавшей в Смоленске девятилетней девочки, увеличилось до 320. Об этом об этом сообщается в группе отряда во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в поисках участвуют более 200 добровольцев.
«Всего на сегодняшний день зарегистрировано около 320 человек. От отряда прибыли 5 координаторов, информационную поддержку ведут все инфорги, около 50 добровольцев выехали непосредственно на поиск. Мы задействовали максимум ресурсов, которые у нас есть», — говорится в сообщении.
Как отметили в отряде, на месте также работают сотрудники СУ СК РФ по Смоленской области, УМВД по региону, сотрудники ОМОН, Росгвардии, военные. Искать девочку помогают сотни неравнодушных жителей города.
Поиски девочки ведутся уже более 36 часов, волонтеры и силовики работают круглосуточно. Добровольцы поискового отряда распространили около 5 000 ориентировок. Территория поисков пропавшей девочки вышла за пределы города.
Девятилетняя жительница Смоленска пропала 24 февраля. Она вышла из дома в 8:00 выгуливать собаку, не взяв с собой мобильный телефон и ключи. Домой ребенок не вернулся. Следователями проверяются все версии произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).