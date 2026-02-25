«Аталанта» прошла «Боруссию» в плей-офф ЛЧ после поражения в первом матче

«Аталанта» вышла в ⅛ финала по сумме двух матчей. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Боруссии». На общем этапе текущего сезона германская команда заняла 17-е место, набрав 11 очков. «Аталанта» с 13 очками финишировала 15-й.