«Аталанта» прошла «Боруссию» в плей-офф ЛЧ после поражения в первом матче

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Итальянская «Аталанта» дома со счетом 4:1 обыграла германскую «Боруссию» из Дортмунда в ответном матче за выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бергамо.
Голы в составе победителей забили Джанлука Скамакка (5-я минута), Давиде Дзаппакоста (45), Марио Пашалич (57) и Лазар Самарджич (90+8, с пенальти). У проигравших отличился Карим Адейеми (75). На 7-й добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил игрок «Боруссии» Рами Бенсебаини.
«Аталанта» вышла в ⅛ финала по сумме двух матчей. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Боруссии». На общем этапе текущего сезона германская команда заняла 17-е место, набрав 11 очков. «Аталанта» с 13 очками финишировала 15-й.
Соперник «Аталанты» по ⅛ финала определится позднее.
В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 30 мая в Будапеште.