Историки РВИО назвали украинские санкции мотивацией к дальнейшей работе

По мнению члена научного совета РВИО Алексея Исаева, санкции «являются своего рода наградой». «Я считаю, что я правильно делаю свою работу. То есть я стараюсь рассказывать о героизме того объединенного советского народа, который победил нацизм, о том, что сейчас нацизм поднял голову, что готовится его реабилитация именно через такие вбросы, которые на Украине в тесной связи с Прибалтикой порождают такие ходы, как внесение в санкционный список. Буду продолжать действовать в том же духе», — заключил военный историк.