Историки РВИО назвали украинские санкции мотивацией к дальнейшей работе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Историки и члены Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) назвали введенные против них украинские санкции подтверждением востребованности и мотивацией к дальнейшей работе. Их комментарии ТАСС передали в пресс-службе РВИО.
Ранее киевский режим ввел санкции в отношении некоторых российских организаций и физлиц, в том числе Российского исторического общества, Росархива, Российского военно-исторического общества, Госархива Крыма, Госархива ДНР и других организаций.
«Мы уверены, что такое решение является не чем иным, как подтверждением востребованности нашей работы по выявлению преступной сути киевского режима. Мы продолжим отстаивать и продвигать по всему миру достоверную информацию о прошлом, собирать документы и факты о современных злодеяниях поклонников нацистской философии», — говорится в комментарии членов Научного совета РВИО.
«С удовольствием увидел свою фамилию в списке санкций! Буду и дальше разоблачать гнилой, неонацистский, русофобский режим Зеленского!» — заявил научный директор РВИО Михаил Мягков, чьи слова передала пресс-служба организации.
По мнению члена научного совета РВИО Алексея Исаева, санкции «являются своего рода наградой». «Я считаю, что я правильно делаю свою работу. То есть я стараюсь рассказывать о героизме того объединенного советского народа, который победил нацизм, о том, что сейчас нацизм поднял голову, что готовится его реабилитация именно через такие вбросы, которые на Украине в тесной связи с Прибалтикой порождают такие ходы, как внесение в санкционный список. Буду продолжать действовать в том же духе», — заключил военный историк.
О санкциях против РВИО.
Под санкции попали соавтор учебника по истории, научный руководитель ИВИ РАН Александр Чубарьян, научный директор РВИО Михаил Мягков, исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк, члены Научного совета РВИО Алексей Исаев, Кирилл Назаренко, Олег Айрапетов, Алексей Плотников, председатель регионального отделения РВИО в Херсонской области Артем Лагойский.
Среди ограничений для историков — приостановление финансовых обязательств, блокирование активов, запрет на транзит по территории страны. Отдельно упомянуто само Российское военно-историческое общество и его региональные отделения на освобожденных территориях. Для них были введены особые меры — блокировка домена и отключение доступа к контенту организации на Украине, также под запрет попали официальный Telegram-канал РВИО и символика организации.