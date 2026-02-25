Власти Кубы сообщили о вторжении американского катера и перестрелке

Катер под американским флагом вторгся в территориальные воды Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.
Инцидент произошел утром в провинции Вилья-Клара примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино. Судно с номером FL7726SH перехватило подразделение кубинских пограничников в составе пяти человек. Нарушители открыли огонь, в результате ранения получил командир кубинского судна.
— С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения… с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Пострадавших во время перестрелки эвакуировали, им оказали медицинскую помощь.
15 февраля американские военные захватили танкер Veronica III, на борту которого находилась иранская нефть. В Пентагоне отметили, что судно пыталось обойти карантин, установленный президентом США Дональдом Трампом. Корабль отследили на пути от Карибского моря до Индийского океана, после чего перехватили. В ведомстве подчеркнули, что эта операция американских войск демонстрирует способность Вашингтона предотвращать нарушения в международных водах.