Синоптик Позднякова: в начале марта в Москве потеплеет до + 3 градусов

В ближайшие дни температура воздуха в Москве поднимется до плюсовых значений. Об этом рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Поздняков.
Снежный циклон, который принес в столицу ощутимое количество осадков, постепенно смещается в систему южного циклона. По мере того, как он уступает свои права, атмосферное давление начинает активно расти.
26 и 27 февраля еще возможен небольшой снег, ночами будет до — 10 градусов мороза, а вот днем в Москве уже ноль.
— В первые числа марта температура воздуха в дневные часы будет несколько выше климатической нормы — −2…+3 °С, — сказала Позднякова RT.
Метеорологическая весна, когда среднесуточная температура будет устойчиво положительной, наступит во второй половине марта.
Синоптик, военный метеоролог Александр Ильин в беседе с 360.ru отметил, что ранний старт весны не означает ее быстрый финиш. Снег в Москве будет лежать очень долго, окончательно он сойдет только в апреле.
Во время дневной оттепели 3 и 4 марта часть сугробов в столице успеет подтаять. Но этой температуры хватит лишь для того, чтобы уменьшить толщину снежного покрова на 2−4 см, не более того" с aif.ru.
Несмотря на то, что климатическая весна может проявиться в столице на месяц раньше привычного срока. А летний сезон, если тенденция будет прежней, начнется уже в мае, сообщает ОТР.