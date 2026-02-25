В Архангельске стартовал проект «Кинопанорама» с фильмами об Арктике

Об историческом контексте, в котором создавался фильм, рассказал историк, начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов. Как он пояснил, для людей 1920-х годов жизнь эскимосов была невероятно экзотичной, Флаэрти был очень хорошо с ней знаком. Он снимал кинохронику в течение нескольких лет, но первый смонтированный вариант погиб при пожаре. Но, по словам историка, это только вдохновило автора, и на основе своих наработок он создал докфильм уже по всем правилам, с главным героем и сценарием.