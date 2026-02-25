В Архангельске стартовал проект «Кинопанорама» с фильмами об Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Проект «Кинопанорама» Международного кинофестиваля Arctic open стартовал в Архангельске показом фильма о жизни эскимосов в Канаде в начале ХХ века. Как рассказала ТАСС директор кинофестиваля Тамара Статикова, цель проекта — показывать фильмы про Арктику и север, которых нет в широком прокате, и сопровождать показы лекциями, выставками и живым общением.
«Наша тема арктическая и северная. Как мы называем, здесь собрались сплоченные морозом. Как мы считаем, у творческих людей Архангельской области большой потенциал, и не достает такой площадки, где можно было бы общаться друг с другом. И вот мы попробуем сделать такую площадку. И так как у нас команда кинофестивальная, в центре будет кино: авторское, современное, историческое, такое, которое обычно не увидеть на больших экранах», — сказала Статикова.
Проект начался с показа картины «Нанук с Севера» 1922 года, это первый в истории документального кино антропологический фильм режиссера Роберта Флаэрти. Фильм немой, музыкальное сопровождение для него вживую создавали мультиинструменталисты Михаил Карлос и Леонид Сорокин.
Об историческом контексте, в котором создавался фильм, рассказал историк, начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов. Как он пояснил, для людей 1920-х годов жизнь эскимосов была невероятно экзотичной, Флаэрти был очень хорошо с ней знаком. Он снимал кинохронику в течение нескольких лет, но первый смонтированный вариант погиб при пожаре. Но, по словам историка, это только вдохновило автора, и на основе своих наработок он создал докфильм уже по всем правилам, с главным героем и сценарием.
Как пояснила Статикова, в рамках проекта планируется показывать и обсуждать фильмы про Арктику. «Хочется показывать то, что человека волнует в регионе. И таких фильмов создается много. Например, один из них — это фильм “Путь” Светланы Музыченко, который сейчас взял “Золотого орла”, документальный фильм. Он об арктических капитанах, и снимался в том числе у нас. Почему бы нам его не привезти и не показать всем?» — отметила собеседница агентства.