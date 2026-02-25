Christian Dior, L"oreal и другие французские компании подали заявки на регистрацию товарных знаков в России

В Роспатент поступили новые заявки на регистрацию товарных знаков в РФ. На этот раз с соответствующим запросом обратились известные французские компании. В том числе, заявки на регистрацию товарных знаков в РФ поступили от Christian Dior и L"oreal. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспатента.