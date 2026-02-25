Ричмонд
Christian Dior, L"oreal и другие французские компании подали заявки на регистрацию товарных знаков в России

Ряд французских компаний зарегистрировали товарные знаки в России.

Источник: Комсомольская правда

В Роспатент поступили новые заявки на регистрацию товарных знаков в РФ. На этот раз с соответствующим запросом обратились известные французские компании. В том числе, заявки на регистрацию товарных знаков в РФ поступили от Christian Dior и L"oreal. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспатента.

Кроме того, компания Celine также подала заявки на два товарных знака. Она зарегистрировала логотипы Vent Fou и Celine.

L"oreal, в свою очередь, подала заявки на товарные знаки Atelier Сologne, Maybelline и Hypnose. Помимо прочего, французская компания Kenzo зарегистрировала в РФ одноименный логотип.

Ранее китайский бренд Huawei зарегистрировал в России два товарных знака. Заявки поданы в январе и марте 2025 года. Положительное решение о регистрации Роспатент принял в феврале 2026 года.