Christian Dior, L"oreal и другие французские компании подали заявки на регистрацию товарных знаков в России

В Роспатент поступили новые заявки на регистрацию товарных знаков в РФ. На этот раз с соответствующим запросом обратились известные французские компании. В том числе, заявки на регистрацию товарных знаков в РФ поступили от Christian Dior и L"oreal. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспатента.
Кроме того, компания Celine также подала заявки на два товарных знака. Она зарегистрировала логотипы Vent Fou и Celine.
L"oreal, в свою очередь, подала заявки на товарные знаки Atelier Сologne, Maybelline и Hypnose. Помимо прочего, французская компания Kenzo зарегистрировала в РФ одноименный логотип.
Ранее китайский бренд Huawei зарегистрировал в России два товарных знака. Заявки поданы в январе и марте 2025 года. Положительное решение о регистрации Роспатент принял в феврале 2026 года.