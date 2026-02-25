Борисов стал серебряным призером юниорского первенства Европы по фехтованию

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Российский саблист Ярослав Борисов завоевал серебряную медаль юниорского первенства Европы по фехтованию. Соревнования проходят в Тбилиси.
Ранее чемпионкой Европы в фехтовании на саблях стала россиянка Карина Таллада. В этом же виде программы бронзовую награду завоевала Александра Михайлова. Серебряным призером турнира стал шпажист Роман Селютин. Бронзу выиграл рапирист Дмитрий Чащин.
Российские спортсмены выступают на первенстве Европы под национальным флагом, в честь их побед звучит гимн страны. Турнир завершится 27 февраля.