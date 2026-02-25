Борисов стал серебряным призером юниорского первенства Европы по фехтованию

Ранее чемпионкой Европы в фехтовании на саблях стала россиянка Карина Таллада. В этом же виде программы бронзовую награду завоевала Александра Михайлова. Серебряным призером турнира стал шпажист Роман Селютин. Бронзу выиграл рапирист Дмитрий Чащин.