Борисов стал серебряным призером юниорского первенства Европы по фехтованию

Российские спортсмены выступают на турнире под национальным флагом, в честь их побед звучит гимн страны.

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Российский саблист Ярослав Борисов завоевал серебряную медаль юниорского первенства Европы по фехтованию. Соревнования проходят в Тбилиси.

Ранее чемпионкой Европы в фехтовании на саблях стала россиянка Карина Таллада. В этом же виде программы бронзовую награду завоевала Александра Михайлова. Серебряным призером турнира стал шпажист Роман Селютин. Бронзу выиграл рапирист Дмитрий Чащин.

Российские спортсмены выступают на первенстве Европы под национальным флагом, в честь их побед звучит гимн страны. Турнир завершится 27 февраля.