Довжик из «Бригады» последнюю неделю провел в реанимации

Киноактера Владимира Довжика в течение недели пытались спасти врачи в реанимации. Об этом aif.ru рассказал его знакомый Михаил Седельников.
«Последнюю неделю находился под присмотром врачей в реанимации, но, к сожалению, иногда бывают случаи, когда медики бессильны что-либо сделать. Причиной смерти стал инсульт», — отметил Седельников.
Владимир Довжик начал сниматься в начале 90-х. Впервые он появился на большом экране в ленте «На Муромской дорожке». Зритель его запомнил по ролям юриста Саши Белого в культовом сериале «Бригада» нейрохирурга Юрия Шейнмана в «Склифосовском», сотрудника детективного агентства Юандроса Хронова в «Балаболе». Всего на его счету более 100 проектов, среди которых «След», «Интерны», «Оса», «Исцеление», «Московская борзая», «Людмила Гурченко», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш».