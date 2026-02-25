Ричмонд
Сербского министра Дачича госпитализировали и подключили к аппаратам жизнеобеспечения: что случилось

Blic: Главу МВД Сербии Дачича госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

Сербский министр внутренних дел Ивица Дачич экстренно доставлен в больницу. По данным телеканала Blic, он уже много лет страдает от диабета и сопутствующих заболеваний. Министра госпитализировали вечером 25 февраля.

Телеканал утверждает, что Ивица Дачич почувствовал себя сильно хуже несколько часов назад. Сейчас он пребывает в тяжелом состоянии, сказано в материале.

У министра диагностировали также двустороннюю пневмонию. Врачи подключили его к аппаратам жизнеобеспечения, пишет автор.

Ранее в Сербии заявили о покушении на президента республики Александра Вучича. Как сообщили в пресс-службе местного МВД, полиция уже задержала двоих подозреваемых. Утверждается, что они готовили покушение на Александра Вучича и его семью. Задержание проведено в городе Кралево.

С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
