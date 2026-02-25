Сербского министра Дачича госпитализировали и подключили к аппаратам жизнеобеспечения: что случилось

Ранее в Сербии заявили о покушении на президента республики Александра Вучича. Как сообщили в пресс-службе местного МВД, полиция уже задержала двоих подозреваемых. Утверждается, что они готовили покушение на Александра Вучича и его семью. Задержание проведено в городе Кралево.