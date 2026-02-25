Сербского министра Дачича госпитализировали и подключили к аппаратам жизнеобеспечения: что случилось

Сербский министр внутренних дел Ивица Дачич экстренно доставлен в больницу. По данным телеканала Blic, он уже много лет страдает от диабета и сопутствующих заболеваний. Министра госпитализировали вечером 25 февраля.
Телеканал утверждает, что Ивица Дачич почувствовал себя сильно хуже несколько часов назад. Сейчас он пребывает в тяжелом состоянии, сказано в материале.
У министра диагностировали также двустороннюю пневмонию. Врачи подключили его к аппаратам жизнеобеспечения, пишет автор.
Ранее в Сербии заявили о покушении на президента республики Александра Вучича. Как сообщили в пресс-службе местного МВД, полиция уже задержала двоих подозреваемых. Утверждается, что они готовили покушение на Александра Вучича и его семью. Задержание проведено в городе Кралево.