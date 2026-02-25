Туристов на Бали предупредили о возможном появлении питонов в зонах подтопления

После сильных наводнений на индонезийском острове Бали в затопленных районах возможно появление змей, включая сетчатых питонов. Об этом сообщили в Управлении по охране природных ресурсов Бали (BKSDA Bali).
По информации ведомства, из-за разлива рек и затопления рисовых полей змеи вынуждены покидать естественную среду обитания и искать сухие укрытия в жилых районах. При этом специалисты подчеркивают, что питоны обычно избегают контакта с человеком и не представляют целенаправленной угрозы.
— Во время сильных наводнений действительно возможно появление змей, включая сетчатых питонов, в жилых районах. Это связано с тем, что естественная среда их обитания — речные русла, рисовые поля и дренажные каналы — оказывается затопленной, вследствие чего животные перемещаются в поисках сухих укрытий, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
В социальных сетях распространяется видео с крупным питоном, плывущим по затопленной улице, однако в BKSDA заявили, что пока не могут подтвердить подлинность этих кадров и их связь с текущими наводнениями на Бали.
Власти рекомендуют местным жителям и туристам, включая россиян, соблюдать осторожность: избегать передвижения по затопленным улицам, не приближаться к обнаруженным животным и в случае опасности обращаться в спасательные службы.
Ранее отдых российских туристов в Таиланде омрачил еще один необычный инцидент — в ванной комнате их жилья они обнаружили змею, застрявшую в шланге стиральной машины.