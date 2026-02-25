Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мордовии награжденные Георгиевским крестом смогут получить земельный участок

Кроме того, находящимся в декретном отпуске женщинам будут бесплатно оказывать юридическую помощь.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Мордовии в ходе пленарного заседания 25 февраля предусмотрели право получения бесплатного земельного участка для награжденных Георгиевским крестом участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Изменения внесены в отдельные законы Республики Мордовия в сфере земельных отношений. Правом на предоставление бесплатного земельного участка теперь могут воспользоваться участники специальной военной операции, награжденные орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом, а также члены их семей», — говорится в сообщении.

Еще одну меру поддержки приняли для будущих мам, находящихся в декретном отпуске женщин. Они смогут получать юридическую помощь бесплатно.