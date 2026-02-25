В Мордовии награжденные Георгиевским крестом смогут получить земельный участок

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Мордовии в ходе пленарного заседания 25 февраля предусмотрели право получения бесплатного земельного участка для награжденных Георгиевским крестом участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
«Изменения внесены в отдельные законы Республики Мордовия в сфере земельных отношений. Правом на предоставление бесплатного земельного участка теперь могут воспользоваться участники специальной военной операции, награжденные орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом, а также члены их семей», — говорится в сообщении.
Еще одну меру поддержки приняли для будущих мам, находящихся в декретном отпуске женщин. Они смогут получать юридическую помощь бесплатно.