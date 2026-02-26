Что можно и нельзя делать в Мартынов день 26 февраля на Мартиниану

Православная церковь 26 февраля 2024 года вспоминает святого Мартиниана Кесарийского. В народе принято праздновать Мартынов день. Вместе с тем существует еще одно название — Мартиниана.
Что нельзя делать 26 февраля.
Не рекомендуется давать в долг и брать взаймы. Не стоит лениться. Считается, что можно лишиться всех своих накоплений. Кроме того, не следует ссориться с близкими людьми. Предки верили, что они могут затянуться надолго.
Что можно делать 26 февраля.
По традиции, в названный день проводили генеральную уборку, занимались бытовыми делами. Кроме того, 26 февраля оказывали помощь нуждающимся.
Согласно приметам, на теплую весну указывает подтаявший снег. В том случае, если 26 февраля пасмурно, то весна будет поздней.
