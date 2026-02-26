Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Мартынов день 26 февраля на Мартиниану

Собрали приметы и запреты на 26 февраля, когда отмечают Мартынов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 26 февраля 2024 года вспоминает святого Мартиниана Кесарийского. В народе принято праздновать Мартынов день. Вместе с тем существует еще одно название — Мартиниана.

Что нельзя делать 26 февраля.

Не рекомендуется давать в долг и брать взаймы. Не стоит лениться. Считается, что можно лишиться всех своих накоплений. Кроме того, не следует ссориться с близкими людьми. Предки верили, что они могут затянуться надолго.

Что можно делать 26 февраля.

По традиции, в названный день проводили генеральную уборку, занимались бытовыми делами. Кроме того, 26 февраля оказывали помощь нуждающимся.

Согласно приметам, на теплую весну указывает подтаявший снег. В том случае, если 26 февраля пасмурно, то весна будет поздней.

Ранее синоптики предупредили о резком потеплении до +13 градусов в Беларуси в выходные.

Тем временем в Беларуси кондитерская фабрика выпустила лимитированные конфеты с шампанским.

Кроме того, белорусы могут получить штрафы до 2250 рублей за продажу излишков овощей.