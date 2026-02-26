Что можно, а что нельзя делать 26 февраля в Мартынов день

Во-первых, ему молятся об укрощении плотских страстей. Это касается не только блуда, но и любых пагубных зависимостей — алкоголизма, наркомании, чревоугодия. Мартиниан прошел через искус страсти и победил его огнем. Считается, что его молитва способна погасить тот внутренний пожар, который сжигает человека изнутри. Во-вторых, святой считается покровителем семейного благополучия и супружеской верности. Ему молятся, чтобы сохранить любовь и избежать измен. Тот, кто сумел сохранить себя в полном одиночестве, лучше других понимает ценность верности. В-третьих, как человек, переживший тяжелейшие ожоги и исцелившийся от них, Мартиниан почитается как целитель. К нему обращаются при любых недугах, особенно в тех случаях, когда болезнь является следствием неправильного образа жизни или когда врачи бессильны.