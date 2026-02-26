Что можно, а что нельзя делать 26 февраля в Мартынов день

26 февраля в народном календаре отмечено как Мартинианов день (в просторечии — Мартынов день) или Светлый день. Это время стоит на стыке зимы и весны, соединяя в себе строгие церковные традиции памяти преподобного Мартиниана и древние славянские обычаи, связанные с очищением дома и поминовением предков.
В 2026 году этот выпадает на третий день Великого пост, что накладывает свой отпечаток на традиции стола, но не отменяет духовных правил. Рассказываем, как провести этот день с пользой и чего стоит опасаться, чтобы не навлечь на себя финансовые проблемы и семейные ссоры.
Что нельзя делать 26 февраля: Строгие запреты Мартынова дня.
В этот день предки старались быть особенно осторожными, чтобы не спугнуть удачу. Нарушение запретов, по поверьям, грозило одиночеством, болезнями и финансовыми потерями.
1. Финансовые и бытовые запреты (чтобы избежать убытков):
Не совершайте крупных покупок. Считается, что дорогие вещи, купленные 26 февраля, быстро придут в негодность или окажутся бесполезными, а деньги утекут «как в решето».Не подбирайте деньги на улице. Найденная монета или купюра может быть «подкладом» — вместе с ней вы рискуете забрать себе чужие проблемы и несчастья. Не оставляйте дом в беспорядке. Лень и грязь в этот день — прямая дорога к нищете. Пыль, скопившаяся к вечеру, принесет в семью разлад. Не давайте и не берите в долг. Денежная удача может покинуть ваш дом надолго.
2. Личные и семейные запреты (чтобы избежать ссор и одиночества):
Категорически запрещено ссориться. Считается, что помириться после конфликта в этот день будет невозможно — вражда останется на весь год. Не отказывайте в помощи. Отказ нуждающемуся в Мартинианов день может обернуться тем, что вы сами вскоре окажетесь в бедственном положении и без поддержки. Избегайте одиночества и тяжелых разговоров. Не стройте сложных планов и не выясняйте отношения, чтобы не привлекать негативную энергию.
3. Запреты на действия (чтобы сохранить здоровье):
Не стригитесь и не красьте волосы. По народному поверью, любые манипуляции с волосами в этот день «укорачивают жизнь» и лишают жизненной силы. Не занимайтесь рукоделием (шитьем, вязанием, вышиванием). Это может «зашить» вашу удачу и привести к проблемам со зрением. Считалось, что нитки путают мысли и судьбу. Не роняйте острые предметы (ножи, ножницы, спицы). Это привлекает в дом недоброжелателя, который будет сеять раздоры.
Что можно и нужно делать 26 февраля.
Этот день идеально подходит для очищения — как физического, так и духовного. Чем больше труда вы вложите, тем удачливее будет год.
1. Утренние часы: Поминовение и милосердие.
Утром рекомендуется посетить храм, поставить свечи за упокой усопших родственников. Подавайте милостыню и помогайте нищим — это привлечет благословение в ваш дом.
2. Дневное время: Труд и очищение дома.
Устройте генеральную уборку. Считается, что, выметая сор из избы, вы очищаете не только жилище, но и свои мысли от всего дурного. Перетряхните подушки и одеяла на морозе. Этот обряд называется «выстуживанием хворей» — он помогает избавиться от зимней усталости и болезней, впустить в дом свежую весеннюю силу. Если позволяет погода, разгребите снег во дворе — это символизирует наведение порядка в жизни.
3. Вечерние обряды: Звездная магия и защита дома.
Оберег для дома: В полдень или вечером обойдите свой дом трижды по часовой стрелке, читая заговор на здоровье домочадцев и защиту от бед. Окликание звезд: После заката выйдите во двор и посмотрите на звездное небо. Наши предки верили, что в этот день звезды светят особенно ярко. Людям с плохим зрением нужно просить звезды гореть ярче для остроты глаз. Также принято называть имена умерших предков, веря, что они смотрят с небес и могут помочь в трудную минуту. Для незамужних девушек: Хорошо собрать мешочек с засушенными травами (мятой, чабрецом, полынью) и носить его при себе — это привлечет суженого.
Народные приметы погоды на 26 февраля.
Наши предки внимательно следили за природой в этот день, чтобы предсказать погоду на весну и лето:
Мороз и солнце — лето будет жарким и засушливым. Оттепель — к ранней и дружной весне. Пасмурно и ненастно — весна будет холодной и затяжной. Туманный круг вокруг солнца (гало) — к снегопаду. Красноватые кольца вокруг луны — к усилению морозов. Синицы громко поют — к ранней весне. Собака лежит, раскинув лапы — к потеплению.
Именинники дня.
Именины 26 февраля отмечают обладатели имен, связанных со святыми этого дня.
Мужчины: Мартиниан (Мартын), Серафим, Симеон, Василий, Гавриил, Николай, Владимир, Иван (Иоанн), Михаил, Павел. Женщины: Зоя, Фотиния (Светлана), Вера, Анна, Ирина.
Проведите этот день в труде и чистоте, избегайте ссор и не забывайте о близких — тогда, по народным поверьям, удача не обойдет ваш дом стороной.
Кто такой Мартиниан Кесарийский.
В истории христианства есть личности, чья жизнь похожа на остросюжетный роман. Здесь есть место искушению и чуду, падению и великому покаянию, отшельничеству и морским странствиям. Одним из таких героев является преподобный Мартиниан Кесарийский — человек, который смог переиграть дьявола в его собственной игре и чей духовный подвиг не перестает удивлять даже спустя полторы тысячи лет.
В то время как многие святые известны своими богословскими трудами или миссионерскими путешествиями, Мартиниан прославился иначе. Его главное оружие — это личный пример того, как далеко может зайти человек в борьбе за чистоту собственной души. Это история о том, как желание сохранить верность Богу может быть сильнее боли, страха и даже инстинкта самосохранения.
Юный старец: Начало пути.
Мартиниан родился в IV веке в городе Кесария Палестинская. Это была эпоха, когда христианство из гонимой религии превращалось в официальную веру империи, но дух раннего подвижничества еще был силен. Молодые люди, вдохновленные евангельскими идеалами, уходили от городского шума в пустыни, чтобы в тишине и молитве обрести Бога.
Мартиниану было всего восемнадцать лет, когда он принял решение, которое определит всю его жизнь. Он покинул Кесарию и удалился в пустынное место, расположенное неподалеку от города, в местность, называемую «Место Ковчега». Для современного молодого человека такой поступок кажется немыслимым: добровольно отказаться от общения, комфорта, перспектив и запереться в безмолвии на четверть века. Но для Мартиниана это не было бегством от мира. Это был путь к самому себе — истинному, настоящему.
Двадцать пять лет он провел в полном уединении. Это время не было пустым. День за днем, год за годом он учился главному искусству — искусству управления собственными мыслями и страстями. Он не просто молился, он вел непрерывную внутреннюю войну. И как любой воин, прошедший через десятки сражений, он обрел силу. Настолько, что, по преданию, Господь даровал ему способность исцелять болезни и изгонять бесов. Слух о святом отшельнике разнесся далеко за пределы пустыни. Люди тянулись к нему за советом и помощью. Но там, где появляется слава, всегда появляется и искуситель.
Великое искушение: Огонь против пламени.
Диавол, как говорит древнее предание, не мог вынести, что какой-то человек в пустыне побеждает его своей чистотой. Сначала он пытался запугать Мартиниана, являясь ему в образе огромного змея. Но отшельник, привыкший к битвам невидимым, не испугался видимого чудовища. Тогда враг сменил тактику и решил ударить по самому уязвимому месту любого аскета — по плотской страсти.
В это время в Кесарии жила женщина по имени Зоя. Она вела распутный образ жизни, и однажды в компании развратных людей зашла речь о святом Мартиниане. Мужчины восхищались его добродетелью, а Зоя, улыбнувшись, возразила: «Знаете ли вы, сколько усилий стоит вашим пустынникам сохранять целомудрие? Если бы я захотела, я бы с легкостью соблазнила вашего праведника».
Спор разгорелся нешуточный. Чтобы доказать свою правоту, Зоя отправилась к жилищу Мартиниана. Она дождалась ненастной ночи, когда дождь хлестал по стенам, а ветер выл как зверь. Переодевшись в рубище нищенки, она постучалась в дверь кельи и голосом, полным отчаяния, попросила о ночлеге. Она сказала, что заблудилась в пустыне и боится быть растерзанной дикими зверями.
Мартиниан, чье сердце было открыто к чужой боли, впустил ее. Он уступил гостье одну половину своей хижины, а сам остался на другой, искренне веря, что помогает заблудшей душе. Но ночью произошло то, чего он не ожидал. Зоя сбросила лохмотья, надела дорогие одежды, которые принесла с собой в мешке, и начала всеми возможными способами склонять святого к греху.
В этот момент внутри Мартиниана разверзлась настоящая бездна. Двадцать пять лет молитв, поста и чистоты оказались под ударом в одно мгновение. Он увидел, что своими силами справиться с нахлынувшей бурей не может. И тогда он принял решение, которое шокировало даже видавшую виды блудницу.
Мартиниан вышел из кельи, развел костер и, когда дрова разгорелись, босыми ногами встал прямо на раскаленные угли. Боль была чудовищной. Огонь пожирал его плоть, дым ел глаза. Но святой, стоя на углях, произнес фразу, ставшую крылатой: «Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь. Подумай же, как ты будешь терпеть вечный огонь, уготованный диаволом и его слугами, если не сможешь устоять перед этим маленьким искушением?».
Когда ноги отшельника уже почти обуглились, он вернулся в келью. Зоя стояла, парализованная ужасом и изумлением. Перед ней был человек, который предпочел сжечь себя заживо, но не предать свою совесть. В этот момент в ее душе что-то перевернулось. Она рухнула на колени и взмолила о прощении.
Это был триумф духа над материей. Мартиниан не просто спас себя, он спас душу той, которая пришла его погубить.
Женщины святого: Зоя и Фотиния.
История Мартиниана тесно переплетена с судьбами двух женщин, и обе они в итоге стали святыми.
После того как Зоя раскаялась, она пришла в ужас от своей прошлой жизни. Мартиниан, исцелившись от ожогов (по преданию, это произошло чудесным образом), не стал ее удерживать при себе. Он благословил ее на покаяние и указал путь в Вифлеем, в монастырь святой Павлы. Там Зоя провела двенадцать лет в строжайших подвигах, слезах и молитве, замаливая свои прошлые грехи. Господь принял ее покаяние и даровал ей, уже под именем Фотинии (в славянской традиции — Светланы), дар исцеления. Ее память церковь также празднует 26 февраля.
Но на этом испытания Мартиниана не закончились. Поняв, что место его пустынных подвигов стало известно людям и что здесь его снова могут найти искушения, он решил уйти еще дальше. Он нашел необитаемый скалистый остров посреди моря и поселился там под открытым небом. Питался он тем, что изредка привозил корабельщик, которому святой в благодарность плел корзины.
Однажды случилась страшная буря. Она разбила корабль неподалеку от острова. Волны прибили к берегу обломок судна, на котором чудом спаслась молодая девушка по имени Фотиния. Мартиниан, увидев ее, понял, что это новое испытание, посланное ему. История повторялась: он снова оказался один на один с женщиной в безлюдном месте.
И вновь Мартиниан выбрал путь, который кажется нечеловеческим. Он понял, что оставаться с ней на острове — значит подвергать себя смертельному риску падения. Он не мог выгнать несчастную девушку обратно в море, но и не мог остаться с ней. Тогда он сказал ей: «Оставайся здесь, сестра. Вот мои запасы хлеба и воды. Господь тебя не оставит». И, призвав имя Божие, он бросился в бушующее море.
Это был прыжок в никуда. Доплыть до земли в такую погоду было невозможно. Но по молитве святого случилось чудо: два огромных дельфина подхватили его и вынесли на берег.
Фотиния осталась на острове. Она прожила там в уединении и молитве шесть лет, а когда пришло время умирать, тот же самый корабельщик, что привозил еду Мартиниану, нашел ее тело и с почестями похоронил.
Странник, познавший свободу.
После того как дельфины вынесли Мартиниана на сушу, его жизнь круто изменилась. Он понял, что время отшельничества прошло. Если раньше он бежал от мира, чтобы спастись, то теперь он обрел такую внутреннюю силу, что мир перестал быть для него опасным. Он стал странником.
Последние годы своей жизни Мартиниан провел в скитаниях. Он прошел 164 города, проповедуя, исцеляя и укрепляя верующих. Он больше не прятался, потому что его душа была так закалена в испытаниях, что никакой внешний соблазн не мог ее поколебать. Он странствовал по миру, но мир уже не владел им.
Свою земную жизнь он закончил в Афинах около 422 года. Почувствовав приближение смерти, он вошел в главный городской храм, лег на пол и попросил епископа и клир предать его тело погребению. Он умер так же смиренно, как и жил — тихо, без лишних слов, оставив после себя лишь память о великом подвиге.
В чем помогает святой сегодня.
Для современного человека история Мартиниана звучит как древняя легенда. Ну кто в здравом уме сейчас будет стоять босыми ногами на углях? И тем не менее, его образ остается невероятно востребованным. В православной традиции к преподобному Мартиниану обращаются с совершенно конкретными просьбами.
Во-первых, ему молятся об укрощении плотских страстей. Это касается не только блуда, но и любых пагубных зависимостей — алкоголизма, наркомании, чревоугодия. Мартиниан прошел через искус страсти и победил его огнем. Считается, что его молитва способна погасить тот внутренний пожар, который сжигает человека изнутри. Во-вторых, святой считается покровителем семейного благополучия и супружеской верности. Ему молятся, чтобы сохранить любовь и избежать измен. Тот, кто сумел сохранить себя в полном одиночестве, лучше других понимает ценность верности. В-третьих, как человек, переживший тяжелейшие ожоги и исцелившийся от них, Мартиниан почитается как целитель. К нему обращаются при любых недугах, особенно в тех случаях, когда болезнь является следствием неправильного образа жизни или когда врачи бессильны.
И наконец, самое главное. В мире, где нам постоянно твердят «бери от жизни все», где границы дозволенного размыты, где страсти культивируются и выставляются напоказ, образ Мартиниана стоит незыблемым укором. Он напоминает нам, что человек — это не просто набор биологических инстинктов. Что внутри нас есть сила, способная противостоять любому натиску. Что ради чистой совести можно вытерпеть даже огонь.
Память преподобного Мартиниана Кесарийского совершается 26 февраля (по новому стилю). В этот день стоит вспомнить о том, что настоящая свобода — это не вседозволенность, а способность сказать «нет» самому себе, когда это действительно необходимо.
