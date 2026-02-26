Почему Страстная неделя так называется

Уже совсем скоро, с 6 по 11 апреля 2026 года, для миллионов верующих наступит особый период — Страстная неделя. Это время, когда церковный год достигает своей кульминации, а мысли людей обращаются к самым трагическим и одновременно великим событиям в истории христианства. Но если взглянуть на название, возникает закономерный вопрос: почему «Страстная»? Ведь обычно слово «страсть» ассоциируется у нас с пылкими чувствами, любовью или сильным увлечением. Однако в данном контексте значение слова совершенно иное, и чтобы понять его, нужно заглянуть вглубь веков и обратиться к церковнославянскому языку.
На самом деле слово «страсть» здесь означает не плотское влечение, а страдание, мучение и испытание. Таким образом, Страстная неделя — период, посвященный воспоминаниям о тех физических и душевных муках, которые добровольно претерпел Иисус Христос в конце своего земного пути. Это время скорби и предельной сосредоточенности, когда верующие мысленно проходят вместе с Христом весь путь от его входа в Иерусалим до момента погребения.
Страстная неделя по дням.
Страстная неделя стоит особняком в церковном календаре. Это уже не время Великого поста в привычном смысле слова, а некий отдельный, «пост в посте». Если первые сорок дней (Четыредесятница) были временем покаяния и очищения души, то последняя неделя требует максимального погружения в евангельскую историю. Каждый день этой недели в церковной традиции называется Великим и имеет свое значение, посвященное определенным событиям.
В Великий понедельник вспоминают ветхозаветного Иосифа, проданного братьями, который стал прообразом страдающего Христа. Вторник посвящен обличению фарисеев и притчам Спасителя. В Великую среду церковь вспоминает два поступка: грешницу, омывшую слезами и помазавшую драгоценным миром ноги Иисуса, и решение Иуды Искариота предать своего Учителя за тридцать сребреников. Именно здесь особенно ярко сталкиваются темы жертвенной любви и предательства.
Почему «страсти» стали главным смыслом названия?
Кульминация всего периода, безусловно, приходится на последние три дня. Великий четверг посвящен воспоминанию о Тайной вечере — последней трапезе Христа с учениками, на которой было установлено таинство Причастия (Евхаристии). Но уже в этот день начинает звучать тема грядущих страданий.
Однако самое прямое объяснение названия «Страстная» мы находим в событиях Великой пятницы. Это самый скорбный день церковного года. В богослужениях этого дня читаются двенадцать отрывков из Евангелия, которые последовательно повествуют о суде над Христом, его поругании, пути на Голгофу, распятии и крестной смерти. Именно эти события — арест, бичевание, унижения и мучительная казнь — и называются «страстями Христовыми». Верующие стоят в храме с зажженными свечами, вслушиваясь в повествование о том, как Сын Божий добровольно прошел через эти страдания ради искупления человеческих грехов.
В Великую субботу церковь находится у гроба Господня. Это день тишины и тайны, когда тело Христа уже покоится во гробе, но смерть уже не имеет над Ним окончательной власти. И хотя суббота пронизана скорбью, она уже наполнена предчувствием главного чуда — светлого Воскресения.
От скорби к радости.
Таким образом, название «Страстная неделя» — это напоминание о цене, которая была заплачена за возможность спасения. Это погружение в глубину человеческого горя и торжество божественной любви. И именно потому, что эта неделя посвящена воспоминаниям о столь великих страданиях, следующая за ней радость Пасхи становится такой всеобъемлющей и невероятной.
В 2026 году, с 6 по 11 апреля, православные христиане вновь пройдут этот путь вместе с церковью, чтобы в ночь с 11 на 12 апреля встретить главный праздник — Светлое Христово Воскресение. И понимание истинного смысла слова «Страстная» помогает прочувствовать эту удивительную метаморфозу: от мрака смерти к свету жизни, от скорби к ликованию.
Когда Страстная неделя 2026.
