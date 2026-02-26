Почему Страстная неделя так называется

Уже совсем скоро, с 6 по 11 апреля 2026 года, для миллионов верующих наступит особый период — Страстная неделя. Это время, когда церковный год достигает своей кульминации, а мысли людей обращаются к самым трагическим и одновременно великим событиям в истории христианства. Но если взглянуть на название, возникает закономерный вопрос: почему «Страстная»? Ведь обычно слово «страсть» ассоциируется у нас с пылкими чувствами, любовью или сильным увлечением. Однако в данном контексте значение слова совершенно иное, и чтобы понять его, нужно заглянуть вглубь веков и обратиться к церковнославянскому языку.