Народный календарь. Почему в Ярилин день, 1 марта, нельзя стирать

Православные 1 марта вспоминают святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского. В народе эту дату прозвали Ярилин день.

Святитель был известным миссионером. За многолетнее служение его прозвали Апостол Алтая и Сибирский столп Православия. Кроме того, верующие в этот день вспоминают мучеников пресвитера Памфила, диакона Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илию, Даниила, Иеремию и Исаию.

В Ярилин день было принято устраивать народные гулянья с песнопениями, чтобы угодить Солнцу. Люди считали, что в этот день беременным нужно проводить больше времени на улице, чтобы зарядиться энергией светила. Благодаря ней у женщины появится больше сил, которые ей пригодятся во время родов.

Также, согласно поверью, 1 марта нельзя стирать, так как человек таким образом выплескивает свое финансовое благополучие и может остаться без денег.

Приметы погоды:

Если в первый день весны тепло — значит, вскоре наступят заморозки.

Южный ветер принесет пасмурное лето, а северный — холодное.

Паводки 1 марта сулят нашествие грызунов и насекомых.

Именины отмечают: Евдокия, Павел, Самуил, Даниил (Данила), Антонина, Илья.