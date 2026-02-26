Народный календарь. Почему в Ярилин день, 1 марта, нельзя стирать

В Ярилин день было принято устраивать народные гулянья с песнопениями, чтобы угодить Солнцу. Люди считали, что в этот день беременным нужно проводить больше времени на улице, чтобы зарядиться энергией светила. Благодаря ней у женщины появится больше сил, которые ей пригодятся во время родов.