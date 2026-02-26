В ГД предложили запретить голосовым роботам представляться человеческими именами

Депутаты отметили, что сейчас россияне массово сталкиваются с телефонными звонками, осуществляемыми голосовыми роботами, при этом в начале разговора нередко отсутствует прямое и понятное предупреждение о том, что общение ведется не с живым оператором. Также такие системы часто представляются человеческими именами («Меня зовут Анна», «Я Иван из банка»), создавая у граждан ложное впечатление общения с реальным сотрудником компании. По словам парламентариев, отсутствие регулирования в этом вопросе приводит к введению граждан в заблуждение, повышает уровень недоверия к телефонным звонкам в целом и формирует ощущение манипулятивного воздействия.