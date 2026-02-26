В ГД предложили запретить голосовым роботам представляться человеческими именами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением информировать абонентов, что звонок ведет робот, а также запретить автоматизированным системам создавать впечатление, что общение ведется с живым оператором. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Депутаты отметили, что сейчас россияне массово сталкиваются с телефонными звонками, осуществляемыми голосовыми роботами, при этом в начале разговора нередко отсутствует прямое и понятное предупреждение о том, что общение ведется не с живым оператором. Также такие системы часто представляются человеческими именами («Меня зовут Анна», «Я Иван из банка»), создавая у граждан ложное впечатление общения с реальным сотрудником компании. По словам парламентариев, отсутствие регулирования в этом вопросе приводит к введению граждан в заблуждение, повышает уровень недоверия к телефонным звонкам в целом и формирует ощущение манипулятивного воздействия.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон “О рекламе”, установив обязательное требование начинать любой автоматизированный телефонный звонок с уведомления о том, что разговор осуществляется с использованием автоматизированной системы (голосового робота) и запрет для автоматизированных систем представляться человеческими именами или иным образом создавать у абонента впечатление, что общение ведется с живым оператором», — указано в тесте письма.
Реализация данной инициативы, по мнению авторов запроса, повысит прозрачность телефонных звонков, укрепит защиту прав потребителей и будет способствовать снижению числа случаев телефонного мошенничества. Гражданин должен с первых секунд разговора понимать, взаимодействует ли он с человеком или с программным алгоритмом, и принимать осознанное решение о продолжении диалога, подчеркнули депутаты.