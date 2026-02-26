Мариинский театр представит премьеру балета «Хороводы» на музыку Щедрина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге представит на Новой сцене первую балетную премьеру сезона — «Хороводы» на музыку Родиона Щедрина в постановке Вячеслава Самодурова. Показы состоятся 26 и 27 февраля, сообщила пресс-служба театра.
«Балет на “Хороводы” Щедрина будет поставлен в Мариинском театре впервые. Хореографом, а также художником по декорациям и костюмам выступает Вячеслав Самодуров — один из самых востребованных российских балетмейстеров, настоящий мастер бессюжетных постановок, которые поражают зрителей своей сложностью и самобытностью. Музыкальный руководитель спектакля — Валерий Гергиев. Художник по свету — Анатолий Ляпин», — рассказали в театре.
Мировая премьера одночастного концерта для оркестра «Хороводы» Щедрина состоялась 2 ноября 1989 года в исполнении Токийского симфонического оркестра под управлением Наохиро Тоцуки. Сочинение было написано композитором специально для Интернациональной программы музыки в токийском Сантори-холле. В нем Щедрин передает красочность и разнообразие русских народных мотивов, сочетая их с собственным уникальным стилем. Кроме классических инструментов, задействованных в симфоническом оркестре, в концерте также звучат блокфлейта, русские деревянные ложки, набор бубенцов русской тройки, а важные соло поручаются кларнету-пикколо и трубе-пикколо.
В основе нового хореографического произведения Самодурова — народный обрядовый танец. Одним из важных элементов спектакля является свет, который дополняет и подчеркивает декорации, костюмы, а также движения самих танцовщиков. «Это коллективное бессознательное. Когда люди берутся за руки и становятся в цепь, у них отключается голова. Романтичность этой музыки очень обманчива, она приходит к жесткому джазу ближе к финалу. Когда в народных танцах — русских, кавказских, еврейских — люди, сцепившись друг с другом руками, начинают прыгать в ритм музыки, как в трансе, это всегда производит сильное впечатление», — приводит пресс-служба слова Вячеслава Самодурова.
Главные партии в спектакле 26 февраля исполнят Виктория Терешкина, Роман Беляков, Константин Зверев, 27 февраля — Рената Шакирова и Тимур Аскеров. За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.