Мариинский театр представит премьеру балета «Хороводы» на музыку Щедрина

В основе нового хореографического произведения Самодурова — народный обрядовый танец. Одним из важных элементов спектакля является свет, который дополняет и подчеркивает декорации, костюмы, а также движения самих танцовщиков. «Это коллективное бессознательное. Когда люди берутся за руки и становятся в цепь, у них отключается голова. Романтичность этой музыки очень обманчива, она приходит к жесткому джазу ближе к финалу. Когда в народных танцах — русских, кавказских, еврейских — люди, сцепившись друг с другом руками, начинают прыгать в ритм музыки, как в трансе, это всегда производит сильное впечатление», — приводит пресс-служба слова Вячеслава Самодурова.