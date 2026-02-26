«Аталанта» разнесла «Боруссию» после поражения в первом матче и прошла в ⅛ финала ЛЧ

Итальянская «Аталанта» на своём поле разгромила дортмундскую «Боруссию» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Бергамо завершилась со счётом 4:1 в пользу итальянцев, которые по сумме двух игр вышли в ⅛ финала (первый матч они проиграли со счётом 0:2).