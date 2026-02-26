«Аталанта» разнесла «Боруссию» после поражения в первом матче и прошла в ⅛ финала ЛЧ

Голы у победителей забили Джанлука Скамакка (5-я минута), Давиде Дзаппакоста (45), Марио Пашалич (57) и Лазар Самарджич (90+8 с пенальти). У гостей отличился Карим Адейеми (75). На последних секундах добавленного времени красную карточку получил защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини.
Ранее свои места в следующем раунде обеспечили норвежский «Будё-Глимт», который сенсационно обыграл миланский «Интер», а также испанский «Атлетико», немецкий «Байер» и английский «Ньюкасл». Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.
