«Аталанта» разнесла «Боруссию» после поражения в первом матче и прошла в ⅛ финала ЛЧ

Итальянская «Аталанта» на своём поле разгромила дортмундскую «Боруссию» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Бергамо завершилась со счётом 4:1 в пользу итальянцев, которые по сумме двух игр вышли в ⅛ финала (первый матч они проиграли со счётом 0:2).

Голы у победителей забили Джанлука Скамакка (5-я минута), Давиде Дзаппакоста (45), Марио Пашалич (57) и Лазар Самарджич (90+8 с пенальти). У гостей отличился Карим Адейеми (75). На последних секундах добавленного времени красную карточку получил защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини.

Ранее свои места в следующем раунде обеспечили норвежский «Будё-Глимт», который сенсационно обыграл миланский «Интер», а также испанский «Атлетико», немецкий «Байер» и английский «Ньюкасл». Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.