В Госдуме предложили запретить роботам представляться человеческим именем

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили сделать обязательным при звонках компаний предупреждения в начале звонка о том, что разговаривает робот, и запретить ему представляться человеческим именем.
Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон “О рекламе”, установив: обязательное требование начинать любой автоматизированный телефонный звонок с уведомления о том, что разговор осуществляется с использованием автоматизированной системы (голосового робота); запрет для автоматизированных систем представляться человеческими именами или иным образом создавать у абонента впечатление, что общение ведётся с живым оператором», — сказано в обращении.
Принятие инициативы, по мнению авторов, повысит прозрачность телефонных звонков, снизит уровень манипулятивного воздействия на граждан, укрепит защиту прав потребителей и будет способствовать снижению числа случаев телефонного мошенничества.
«Гражданин должен с первых секунд разговора понимать, взаимодействует ли он с человеком или с программным алгоритмом, и принимать осознанно решение о продолжении диалога», — уточнили они.
Депутаты отметили, что отсутствие регулирования приводит к введению граждан в заблуждение, повышает уровень недоверия к телефонным звонкам в целом и формирует ощущение манипулятивного воздействия, а имитация живого общения усиливает психологическое давление, особенно на пожилых людей, и может способствовать совершению мошеннических действий, поскольку гражданин дольше остаётся в диалоге, полагая, что общается с человеком.