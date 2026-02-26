Минтруда хочет расширить список профессий для альтернативной службы до 363

В России может быть расширен список профессий и организаций, где граждане могут пройти альтернативную службу. С таким предложением выступил Минтруд.
«Минтруд России предлагает изменить список профессий, по которым в 2026 году можно будет пройти альтернативную гражданскую службу. В новый проект перечня вошли 363 позиции, сформированные на основе предложений федеральных и региональных органов власти», — информирует пресс-служба ведомства.
В частности, в три раза увеличилось количество врачебных специализаций. Также до 1927 увеличилось число организаций, где можно пройти альтернативную службу.
Тем временем МЧС России собирается укомплектовать пожарные подразделения военнослужащими по призыву.
Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу на год вперед — с 1 января 2026 года. И впервые на год вперед назвал итоговое количество новобранцев, которые должны встать в строй. Подробности здесь на KP.RU.