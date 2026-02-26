Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон готовится к конфликту с РФ: Соскин раскрыл план Франции и Британии

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин оценил высказывания французского лидера Эммануэля Макрона о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал высказывания французского лидера Эммануэля Макрона и Зеленского о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Он уточнил, что, судя по их словам, «мирного соглашения не будет».

«Требуется, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: “Какое мирное соглашение сегодня?” Да и Зеленский про это говорит», — заявил Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что, по его мнению, страны Европы готовятся к вооружённому конфликту с Российской Федерацией на территории Украины.

«Британско-французский контингент, я полагаю, в ближайшее время войдёт на Украину. Германия готова к столкновению, но она не заведёт войска, а вот Франция, Британия готовы завести. Думаю, ещё Канада даст контингент, Новая Зеландия и Австралия», — заявил он.

Напомним, политик из Франции Флориан Филиппо раскрыл, зачем ЕС на самом деле хочет ввести войска на Украину. По его словам, это связано с выборами в 2027 году. Кроме того, Филиппо заявил, что Макрон ведёт себя как безумец, обещая предоставить украинской стороне новый транш помощи и расширить список антироссийских санкций.

Постпред РФ в Организации Объединённых Наций Василий Небензя подчеркнул, что российская сторона ценит позицию Соединённых Штатов по Украине. Он отметил, что Российская Федерация ответственно подходит к трёхсторонним переговорам.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше