Экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал высказывания французского лидера Эммануэля Макрона и Зеленского о мирном урегулировании конфликта на Украине.
Он уточнил, что, судя по их словам, «мирного соглашения не будет».
«Требуется, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: “Какое мирное соглашение сегодня?” Да и Зеленский про это говорит», — заявил Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что, по его мнению, страны Европы готовятся к вооружённому конфликту с Российской Федерацией на территории Украины.
«Британско-французский контингент, я полагаю, в ближайшее время войдёт на Украину. Германия готова к столкновению, но она не заведёт войска, а вот Франция, Британия готовы завести. Думаю, ещё Канада даст контингент, Новая Зеландия и Австралия», — заявил он.
Напомним, политик из Франции Флориан Филиппо раскрыл, зачем ЕС на самом деле хочет ввести войска на Украину. По его словам, это связано с выборами в 2027 году. Кроме того, Филиппо заявил, что Макрон ведёт себя как безумец, обещая предоставить украинской стороне новый транш помощи и расширить список антироссийских санкций.
Постпред РФ в Организации Объединённых Наций Василий Небензя подчеркнул, что российская сторона ценит позицию Соединённых Штатов по Украине. Он отметил, что Российская Федерация ответственно подходит к трёхсторонним переговорам.