Уехал, но не заработал: как живёт Хабиб и зачем ему рекламировать тайские квартиры для русских

Русские квартиры, тайский застройщик и миллионы Хабиба.
Непобедимый чемпион смешанных боёв в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подписал договор о стратегическом партнёрстве с тайским застройщиком Sun Hills Development. Бывший боец будет рекламировать новый жилой комплекс на Пхукете. Первые покупатели квартир получат от него памятные подарки: перчатки с автографом и брендированные майки. По презентации проекта очевидно, что заказчик рекламы рассчитывает привлечь с помощью Хабиба именно русскоязычную аудиторию.
Также сообщается, что спортсмен откроет пхукетский филиал Khabib Gym — это его именная сеть фитнес-центров.
— Уже сейчас из 750 бойцов UFC около 200 человек постоянно тренируются в Таиланде. Для мира спорта это уже известная локация, а с запуском Khabib Gym фокус будет ещё и на детских сборах, — рассказал Хабиб.
Такая коллаборация принесёт ему большие деньги. Если верить тайским СМИ, то в среднем за подобное сотрудничество Sun Hills Development платит звёздам по $2−5 млн единовременно плюс процент от продаж.
Скорее всего, эта сумма и есть основной заработок Хабиба на текущий год.
Почему зал Хабиба в Абу-Даби не бьёт рекорды.
Отечественные СМИ написали, что Хабиб Нурмагомедов вышел из всех бизнесов в России и активно инвестирует в ОАЭ. По данным телеграм-канала Mash, среди его проектов — международное промоутерское агентство Eagle FC и фитнес-центр Khabib Gym в Абу-Даби, который приносит ему ежегодно до $6 млн прибыли. А общий доход Хабиба в Эмиратах якобы оценивается в $46 млн в год.
Есть сомнения в этих цифрах. Например, экс-чемпион собирался открывать Khabib Gym’ы не только в Абу-Даби и на Пхукете, но и в Лондоне, Дубае, Стамбуле, Бишкеке, Алма-Ате, Душанбе, Баку и даже Кувейте с Малайзией. В итоге на данный момент открыт лишь один филиал. Почему застопорилось, неизвестно. Возможно, доходы оказались ниже спрогнозированных.
Действующий абу-дабийский зал не кажется фонтаном денег. Судя по отзывам, семейный абонемент на четырёх человек стоит там 12 тысяч дирхамов — это 250 тысяч рублей по текущему курсу. Пишут, что зал постоянно проводит рекламные кампании для привлечения новых клиентов, в частности раздаёт флаеры на бесплатное посещение и устраивает дни открытых дверей. Это может означать, что спрос на абонементы невысок и часть предложений осталась невостребованной.
В абу-дабийском Khabib Gym могут одновременно заниматься не более трёхсот человек. Если предположить, что семейный абонемент купили втрое больше людей, то доход зала за год «грязными» составит всего 225 млн рублей. Минус расходы, минус доля партнёров, непонятно откуда у Хабиба возьмутся $6 млн, как насчитал Mash.
Товарный знак Khabib Gym защищён лишь в России. Им владеет компания «Силди», принадлежащая брату Хабиба. Обороты там несерьёзные, прибыль маленькая — около 2 млн рублей в год. Раньше эта компания была известна как производитель одежды.
Агентство-призрак: кто владеет бизнесом Хабиба.
Другой проект Хабиба — промоутерское агентство Eagle FC — находится в непонятном статусе. Если верить англоязычной «Википедии», это вовсе не международная, а российская компания. Последнее её мероприятие — декабрьский MMA-турнир на арене «Юбилейный» в Татарстане.
Спортивная пресса отмечает, что Eagle FC функционирует нестабильно и иногда приостанавливает свою деятельность. Согласно базе СПАРК, за промоутерским агентством стоит не лично Хабиб, а самарская фирма «Игл файтинг чемпионшип», подконтрольная его родне. В штате там официально работает всего один человек, а прибыль копеечная, на уровне погрешности. Есть ещё фирма «Бойцовский клуб Иглз», которая владеет брендом Eagles MMA. Её доходы неизвестны, однако налогов она выплатила 67 рублей в 2023 году и 9 рублей в 2024-м. Владельцем «Бойцовского клуба» числится Зиявудин Магомедов — тёзка владельца группы «Сумма», осуждённого за хищение 2,5 млрд рублей и создание ОПГ.
Если присмотреться, непобеждённый чемпион ни разу не показывал себя успешным бизнесменом. Провалилась идея именных кебабов от Хабиба: готовившая их столичная компания «М-ИТ групп франчайзинг» ушла в глубокий убыток и самоликвидируется. Совершенно не пошли дела у столичного турагентства Хабиба — фактически оно закрылось, так и не открывшись.
Формально у Хабиба в России сейчас только ИП и собственный товарный знак Khabib.
В России машины дороже дома.
На фоне таких бизнесов, неудивительно, что в 2024 году Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 302 млн рублей. Сейчас этот долг погашен. Судебные приставы даже арестовывали его имущество: семейный дом в Дагестане, кабриолет Ferrari California T, спорткар Mercedes-Benz AMG GT S, внедорожник Toyota Land Cruiser, пикап Toyota Tacoma, а также седаны Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-й серии. Примечательно, что стоимость арестованного добра составила 79 млн рублей. На такую сумму потянут одни перечисленные машины без дома.
Судя по базам, в России элитного жилья нет ни на Хабибе, ни на его супруге. Он и она зарегистрированы в обычном по меркам Дагестана домовладении в селе Кироваул.
Ещё до спецоперации Нурмагомедов обзавёлся жильём в Казахстане. Спортсмен купил четырёхкомнатную квартиру с системой «умный дом» в фешенебельном ЖК RAMS City в Алма-Ате. Цена, впрочем, по московским меркам не кусается — до 20 млн рублей. Несмотря на то что Хабиб назвал Казахстан своей второй родиной, жить он предпочитает в ОАЭ.
— Самое безопасное место в мире. Единственное на земле, где семья и дети выходят на улицу и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить, — признался Нурмагомедов.
Можно лишь предположить, что он живёт на искусственном острове Яс в Абу-Даби, где находится его спортзал.