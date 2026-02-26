Уехал, но не заработал: как живёт Хабиб и зачем ему рекламировать тайские квартиры для русских

Спортивная пресса отмечает, что Eagle FC функционирует нестабильно и иногда приостанавливает свою деятельность. Согласно базе СПАРК, за промоутерским агентством стоит не лично Хабиб, а самарская фирма «Игл файтинг чемпионшип», подконтрольная его родне. В штате там официально работает всего один человек, а прибыль копеечная, на уровне погрешности. Есть ещё фирма «Бойцовский клуб Иглз», которая владеет брендом Eagles MMA. Её доходы неизвестны, однако налогов она выплатила 67 рублей в 2023 году и 9 рублей в 2024-м. Владельцем «Бойцовского клуба» числится Зиявудин Магомедов — тёзка владельца группы «Сумма», осуждённого за хищение 2,5 млрд рублей и создание ОПГ.