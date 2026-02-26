В Южной Корее разбился истребитель F-16, пилот катапультировался

Самолет модели F-16C, базировавшийся на авиабазе Чхунджу, разбился в горной местности недалеко от города Енджу в провинции Северный Кенсан во время ночных тренировочных полетов. Пилот успешно катапультировался и не пострадал, жертв и разрушений на земле нет, говорится в сообщении.