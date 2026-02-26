В Южной Корее разбился истребитель F-16, пилот катапультировался

В Южной Корее в среду, 25 февраля, потерпел крушение истребитель F-16. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на ВВС страны.
Самолет модели F-16C, базировавшийся на авиабазе Чхунджу, разбился в горной местности недалеко от города Енджу в провинции Северный Кенсан во время ночных тренировочных полетов. Пилот успешно катапультировался и не пострадал, жертв и разрушений на земле нет, говорится в сообщении.
В этот же день в Турции разбился истребитель F-16. По данным Минобороны Турции, связь с воздушным судном пропала вскоре после его вылета с военной базы. В результате инцидента погиб пилот. Комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет причины случившегося.
Позже в соцсетях опубликовали кадры с видеорегистратора автомобиля, на котором запечатлен момент крушения истребителя в турецком городе Балыкесир.
В этот же день, 25 февраля, истребитель Су-30СМ разбился в Карагандинской области Казахстана. Оба пилота успели катапультироваться, они выжили, находятся под наблюдением врачей.